Ένας Λετονός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το λετονικό πρακτορείο ειδήσεων (LETA). Κρίθηκε ένοχος για διαβίβαση πληροφοριών στη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU).

Σύμφωνα με το LETA, η ετυμηγορία ανακοινώθηκε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του κατηγορουμένου και της εισαγγελίας. Αυτό σημαίνει πως ο κατηγορούμενος ομολόγησε την ενοχή του προκειμένου να επιταχυνθεί η ακροαματική διαδικασία, με αντάλλαγμα την επιβολή μειωμένης ποινής.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, φέρεται να δήλωσε πως ενήργησε με ιδεολογικά κίνητρα. Εργαζόμενος στον κατασκευαστικό τομέα, συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων, υποδομών και ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στη Λετονία, τις οποίες διαβίβαζε στην GRU μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η Λετονία, χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνορεύει με τη Ρωσία ανατολικά και τη Λευκορωσία νοτιοανατολικά.
