Ταϊλάνδη: Χορηγούν εμβόλιο αντισύλληψης σε άγριους ελέφαντες για να περιορίσουν τις επιθετικές τους τάσεις

Οι αρχές εφαρμόζουν πιλοτικό πρόγραμμα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς αυξάνονται οι επιθέσεις και οι ζημιές σε καλλιέργειες - Το προηγούμενο έτος άγριοι ελέφαντες σκότωσαν 30 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 29 στη χώρα