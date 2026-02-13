Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Παραιτήθηκε η επικεφαλής νομική σύμβουλος της Goldman Sachs μετά τη σύνδεσή της με τα αρχεία Επστάιν
Η Κάθριν Ρέμλερ υπήρξε στο παρελθόν νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα - Σε επικοινωνία που φέρεται να είχε με τον χρηματιστή, τον ευχαριστούσε για τα δώρα που της έστελνε
Την παραίτησή της υπέβαλε το βράδυ της Πέμπτης η επικεφαλής νομική σύμβουλος της Goldman Sachs, Κάθριν Ρέμλερ, μετά τη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων εγγράφων που τη σχετίζουν με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Η αποχώρηση της Κάθριν Ρέμλερ, η οποία υπήρξε νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και συμπρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης φήμης της Goldman Sachs, εντάσσεται σε ένα κύμα παραιτήσεων ή απομακρύνσεων υψηλόβαθμων στελεχών που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση, στις 30 Ιανουαρίου, περίπου τριών εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.
Η παραίτησή της, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου, ακολούθησε τη δημοσιοποίηση αρχείων που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική αλληλογραφία επί σειρά ετών από πρόσωπο με το όνομα «Kathy Ruemmler», το οποίο σε μηνύματα αναφερόταν στον εκλιπόντα χρηματοοικονομικό παράγοντα ως «θείο Τζέφρι». Σε email του 2018, η «Kathy Ruemmler» ευχαριστεί τον Έπσταϊν για ένα «υπέροχο και προσεγμένο» δώρο, ενώ σε μήνυμα του Ιανουαρίου 2019 αναφέρει: «Σήμερα ο θείος Τζέφρι με έχει εντυπωσιάσει εντελώς! Μπότες Τζέφρι, τσάντα και ρολόι», περιγράφοντας δώρα που φέρεται να έλαβε.
Σε γραπτή δήλωσή της που εστάλη μέσω email το βράδυ της Πέμπτης, η ίδια ανέφερε ότι «η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ’ όλα» και ότι «με λύπη» ενημέρωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας, Ντέιβιντ Σόλομον, για την πρόθεσή της «να αποχωρήσω από τη θέση της Chief Legal Officer και Γενικής Νομικής Συμβούλου» της τράπεζας της Wall Street.
«Από τότε που εντάχθηκα στη Goldman Sachs πριν από έξι χρόνια, ήταν προνόμιό μου να συμβάλω στην εποπτεία των νομικών, θεσμικών και κανονιστικών ζητημάτων της εταιρείας, να ενισχύσω τις ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και να διασφαλίσω ότι λειτουργούμε σύμφωνα με τη βασική μας αξία της ακεραιότητας σε ό,τι κάνουμε», ανέφερε.
Ο Ντέιβιντ Σόλομον, σε δική του ανακοίνωση, χαρακτήρισε τη Ρέμλερ «εξαιρετική γενική νομική σύμβουλο» καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της στην τράπεζα, επισημαίνοντας ότι η Goldman Sachs είναι «ευγνώμων για τη συμβολή της και τις συνετές συμβουλές της σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών νομικών ζητημάτων για την εταιρεία». Πρόσθεσε ότι «ως μία από τις πλέον καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθριν υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας και θα μας λείψει. Αποδέχθηκα την παραίτησή της και σέβομαι την απόφασή της».
Η Τζένιφερ Κόνλεϊ, εκπρόσωπος της Ρέμλερ, δήλωσε στο CNN μετά τη δημοσιοποίηση των emails ότι η ανώτερη νομικός «δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό», «δεν έχει τίποτα να κρύψει» και ότι τίποτα στο αρχείο «δεν υποδηλώνει το αντίθετο». Όπως πρόσθεσε, η Ρέμλερ «ήταν σαφής και συνεπής από την αρχή: τον γνώριζε στο πλαίσιο της εργασίας της ως ποινική συνήγορος υπεράσπισης, είχαν κοινό πελάτη, έλαβε παραπομπές από εκείνον και διατηρούσε φιλική σχέση στο επαγγελματικό αυτό πλαίσιο».
Newly released email exchanges add fresh details to the relationship between Kathy Ruemmler and Jeffrey Epstein. Ruemmler is a former Obama White House counsel and now one of the highest-paid lawyers in the country as the chief legal officer at Goldman Sachs. CNN's Andrew… pic.twitter.com/niXjxlDWvd— CNN Politics (@CNNPolitics) February 13, 2026
