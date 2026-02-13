Οι 9 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για κάθε τύπο ταξιδιώτη, ποια είναι πρώτη στο φαγητό

Το Conde Nast Traveller τις επέλεξε και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Αθήνα





Η ελληνική πρωτεύουσα είναι μια πόλη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν με μοναδικό τρόπο και το Conde Nast Traveller την προτείνει στους λάτρεις της ιστορίας. Το περιοδικό χαρακτηρίζει «γειτονιά των Θεών» την Πλάκα» και κάνει αναφορά στην Ακρόπολη που δεσπόζει πάνω από την πόλη αλλά και στο Μουσείο της Ακρόπολης που αναδεικνύει με σύγχρονο τρόπο τους θησαυρούς της αρχαιότητας.



Οι 9 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για κάθε τύπο ταξιδιώτη σύμφωνα με το Conde Nast Traveller:



Για τους λάτρεις της τέχνης: Βιέννη, Αυστρία Μπορεί η κλασική μουσική σκηνή της Βιέννης να απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση από τα μουσεία της αφού εκεί ο Μότσαρτ συνέθεσε αρκετά από τα αριστουργήματά του, ωστόσο η πρωτεύουσα της Αυστρίας διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ευρωπαϊκής τέχνης στον κόσμο στο Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης. Το Conde Nast Traveller το χαρακτηρίζει ως ένα από τα ομορφότερα μουσεία του κόσμου, όπου εκτίθενται αντικείμενα που κυμαίνονται από ρωμαϊκές αρχαιότητες μέχρι πανοπλίες της Αναγέννησης. Οι Αψβούργοι διατηρούσαν εκεί την αυλή τους για αιώνες ενώ το αυτοκρατορικό παρελθόν της πόλης είναι ορατό σε ανακαινισμένα παλάτια όπως το Μουσείο Αλμπερτίνα, όπου εκτίθενται έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Μονέ. Ένα κλασικό έργο που έχει την ίδια έλξη με τη Μόνα Λίζα είναι «Το Φιλί» του Κλιμτ, που βρίσκεται στο Άνω Μπελβεντέρε της Βιέννης.



Για τους λάτρεις της ιστορίας: Αθήνα, Ελλάδα «Περπατώντας στα πλακόστρωτα δρομάκια της Πλάκας, της “γειτονιάς των Θεών”, τα αρχαία ερείπια υψώνονται δίπλα σε ταβέρνες και καφετέριες, με την Ακρόπολη στην κορυφή του λόφου να είναι ορατή από σχεδόν κάθε γωνία», γράφει το Conde Nast Traveller. «Ο λευκός πρώην ναός αφιερωμένος στην Αθηνά, την ελληνική θεά από την οποία πήρε το όνομά της η Αθήνα, είναι must για όσους επισκέπτονται την πόλη για πρώτη φορά, αλλά θα βρείτε τα περισσότερα από τα ανασκαφέντα να εκτίθενται απέναντι, στο αρχιτεκτονικό θαύμα που είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, του οποίου το γυάλινο δάπεδο και τα μπαλκόνια αιωρούνται πάνω από τα αρχαιολογικά ερείπια», συνεχίζει.





Για τους λάτρεις των γλυκών και του ψωμιού: Παρίσι, Γαλλία Η πληθώρα αρτοποιείων και ζαχαροπλαστείων (πάνω από 1.300) αποτελεί λόγο για αεροπορικό εισιτήριο, γράφει το περιοδικό. «Το πρόγραμμα του ταξιδιού σας θα μπορούσε να είναι απλώς μια λίστα με τα καλύτερα κρουασάν και μπαγκέτες της πόλης», συνεχίζει και σημειώνει πως αξίζει μια βόλτα μακριά από τα τουριστικά μονοπάτια και δοκιμή κέικ μαρμπλ, σοκολατένια μπαμπκά, κρουασάν με προζύμι και τάρτα με σιρόπι σφενδάμου.



Για τους λάτρεις του design: Αμβέρσα, Βέλγιο Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Βελγίου συχνά περνάει απαρατήρητη, αλλά η Αμβέρσα γνώρισε πρόσφατα μια σημαντική άνθηση σε ξενοδοχεία με έμφαση στο design, όπως ένα που στεγάζεται σε ανακαινισμένο μοναστήρι. «Η ομάδα Βέλγων σχεδιαστών που ξεπερνούν τα όρια, οι Antwerp Six (συμπεριλαμβανομένων των Dries Van Noten και Ann Demeulemeester), έβαλαν την πόλη -και τη χώρα- στον χάρτη της μόδας τη δεκαετία του 1980, και μια νέα γενιά καλλιτεχνών και καινοτόμων οδηγεί σήμερα τη δημιουργική σκηνή της πόλης. Σε έργα όπως το Kannal, που σχεδιάστηκε από τον Axel Vervoordt, οι βιομηχανικές αποθήκες από τούβλα και οι σιλό από σκυρόδεμα δίπλα στο κανάλι φιλοξενούν πλέον ατελιέ», γράφει το περιοδικό.

Για τους λάτρεις του φαγητού: Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία Ο συνδυασμός των παραδοσιακών τάπας και των τολμηρών νέων σεφ έχει μετατρέψει την παραθαλάσσια πόλη του Σαν Σεμπαστιάν σε γαστρονομική πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων, όπου οι ταξιδιώτες συρρέουν για να απολαύσουν τα αλμυρά σουβλάκια gilda με πράσινες ελιές, αντσούγιες και πιπεριές τουρσί, καθώς και το βασκικό cheesecake, γράφει το Conde Nast σημειώνοντας πως πολλά βασκικά εστιατόρια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των 50 καλύτερων εστιατορίων του κόσμου. Με συχνά περισσότερες αστέρια Michelin ανά κάτοικο από το Παρίσι, στο Σαν Σεμπαστιάν είναι σίγουρο ότι θα φάτε καλά.



Για τους λάτρεις του ήλιου: Νίκαια, Γαλλία Η πύλη προς τη Γαλλική Ριβιέρα έχει υποστεί μια σημαντική αναβάθμιση τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το περιοδικό που σημειώνει ότι οι πολυσύχναστες οδοί της πλακόστρωτης Παλιάς Πόλης της Νίκαιας μοιάζουν να βρίσκονται σε έναν άλλο κόσμο. Αν αναζητάτε τη λάμψη και τη γοητεία της Κυανής Ακτής, το Μονακό και οι Κάννες είναι εύκολα προσβάσιμα με το τρένο.



Για τους λάτρεις των αγορών και της μόδας: Μιλάνο, Ιταλία Το περιοδικό χαρακτηρίζει το Μιλάνο παράδεισος για το design και τις αγορές, με επιλογές που κυμαίνονται από περιζήτητα vintage κομμάτια έως καταστήματα μεγάλων ιταλικών οίκων. «Προσανατολιστείτε κοιτάζοντας τις βιτρίνες των μπουτίκ σχεδιαστών που βρίσκονται στη Via Monte Napoleone στην εμπορική περιοχή Quadrilatero della Moda. Αξίζει να επισκεφθείτε την Galleria Vittorio Emanuele II με τον γυάλινο θόλο κοντά στο Duomo για να θαυμάσετε τα μωσαϊκά και τα μαρμάρινα δάπεδα».



Για τους λάτρεις της ψηφιακής αποτοξίνωσης και της ευεξίας: Λονδίνο, Αγγλία «Το Λονδίνο είναι γεμάτο ηδονιστικές απολαύσεις, αλλά η φιλοσοφία της πόλης “δουλέψτε σκληρά, διασκεδάστε σκληρά” ξεπερνά κατά πολύ τα εκλεκτά εστιατόρια και τα παγκοσμίου φήμης κοκτέιλ μπαρ. Η κουλτούρα των κλαμπ μελών επεκτείνεται πλέον στην υγεία και την ευεξία», περιγράφει το περιοδικό φέρνοντας παραδείγματα από κέντρα που κάνουν από κρυοθεραπεία μέχρι μάσκες και απολέπιση με εποχιακά βότανα. Ταυτόχρονα γράφει και για κέντρο μακροζωίας και κλινική ευεξίας, που κάνει συμβουλευτική συνεδρία κατά του burnout με θεραπείες όπως βελονισμό.

Για οικογένειες: Κοπεγχάγη, Δανία «Η φιλική προς τις οικογένειες πρωτεύουσα δεν έχει λάβει την αναγνώριση που της αξίζει για την κουζίνα του δρόμου, όπου θα βρείτε κλασικά πιάτα όπως τα δανέζικα χοτ ντογκ (rød pølse), καθώς και πιο εκλεπτυσμένες εκδοχές των τάκος», γράφει το Conde Nast και περιγράφει πως παλιά πυροσβεστικά οχήματα και ξεθωριασμένα εμπορευματοκιβώτια έχουν μετατραπεί σε μπαρ και πάγκους με φαγητό, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη αγορά street food της Βόρειας Ευρώπης. Επισκεφθείτε τα αξιοθέατα της Κοπεγχάγης, όπως το άγαλμα της Μικρής Γοργόνας, εμπνευσμένο από τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, σε μια κρουαζιέρα στο κανάλι, ή ετοιμαστείτε για μια βόλτα στο παλαιότερο ξύλινο τρενάκι της Ευρώπης στους Κήπους Tivoli.