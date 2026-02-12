Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε τη 13χρονη κόρη του για να είναι η διάδοχός του στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, ποια είναι η Κιμ Τζου Ε

Μυστήριο για την επιλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Όταν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948

Το πολυαγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρώην σταρ του ΝΒΑ και φίλος του, Ντένις Ρόντμαν

Το «ντεμπούτο» στη διεθνή σκηνή

Στη Βόρεια Κορέα, όπου οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και θεωρείται ότι έχουν μεγάλη συμβολική σημασία, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο άτομα εκτός του ίδιου του Κιμ Γιονγκ Ουν να τοποθετούνται εξίσου εμφανώς στο κάδρο.Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα γύρω από το ζήτημα της διαδοχής.Δεν είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο η Τζου Ε, μια κόρη, θα επιλεγεί ως διάδοχος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στη βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί αναλυτές είχαν απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγείται της Βόρειας Κορέας λόγω των παραδοσιακών ρόλων των φύλων στη χώρα.Ωστόσο, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν,, αποτελεί ένα παράδειγμα γυναίκας με θέση εξουσίας στο καθεστώς. Η Κιμ Γιο Γιονγκ κατέχει υψηλή θέση στην Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος της Κορέας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ασκεί σημαντική επιρροή στον αδελφό της.Το σημαντικό ερώτημα, όμως, που παραμένει είναι γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως διάδοχό του.Η Τζου Ε, η οποία εκτιμάται ότι είναι 13 ετών, εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου.Ωστόσο, ο πρώην σταρ του NBA και φίλος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Ντένις Ρόντμαν, ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κόρη.Ο Κιμ φέρεται να του είχε συστήσει τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, αλλά την έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώτης σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, τη βλέπει κανείς να περπατάει δίπλα στον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.Η Τζου Ε τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της με το στυλ της, φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το λουκ του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.Παράλληλα, η NIS εκτιμά ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ούτε έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στον έξω κόσμο», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.Όμως, ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μία δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας».Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε.«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια "είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου"», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.Στο παρελθόν υποστηρίζει πως «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ' αυτή την πορεία», προσθέτει.Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος.«Σύμφωνα με μία ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.Ο Τσέονγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ' αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».«Είναι μία απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.