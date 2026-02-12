Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Η πρόταση Πούτιν να συναντηθεί με Ζελένσκι στη Μόσχα παραμένει αμετάβλητη, λέει το Κρεμλίνο
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας
Η θέση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα παραμένει αμετάβλητη και είναι γνωστή, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν εξακολουθούν να ισχύουν οι ρωσικοί όροι για πιθανή συνάντηση. «Ναι, αυτή είναι η θέση του Πούτιν, είναι γνωστή σε όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η άρνηση του Ζελένσκι να συμμετάσχει σε συνομιλίες στη Μόσχα (είχε απαντήσει πως προσκαλεί ο ίδιος τον Ρώσο πρόεδρο στο Κίεβο) δεν αποτελεί νέα εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει διατυπώσει την ίδια θέση επανειλημμένα στο παρελθόν. «Δεν υπάρχει τίποτα νέο εδώ, το έχει δηλώσει ήδη αρκετές φορές», σημείωσε.
Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν είναι διατεθειμένος να μεταβεί ούτε στη Ρωσία ούτε στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου γνωστοποίησε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον τόπο διεξαγωγής. «Υπάρχει μια ορισμένη κατανόηση. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αναμένουμε ο επόμενος γύρος να γίνει σύντομα και θα σας δώσουμε οδηγίες και για την τοποθεσία».
