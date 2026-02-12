Τρομακτικό βίντεο από δρόμο στην Κίνα: Άνοιξε μεγάλη τρύπα και «κατάπιε» τα πάντα
Τρομακτικό βίντεο από δρόμο στην Κίνα: Άνοιξε μεγάλη τρύπα και «κατάπιε» τα πάντα

Σύμφωνα με ειδικούς, η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαρκείς κινδύνους καθίζησης 

Στιγμές που θύμισαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη σε δρόμο στη Σανγκάη της Κίνας όταν άνοιξε μεγάλη τρύπα που «κατάπιε» τα πάντα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, υποχώρησε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό τμήμα του δρόμου με αποτέλεσμα ότι υπήρχε πάνω στην άσφαλτο να εξαφανιστεί.



Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαρκείς κινδύνους καθίζησης λόγω της ποιότητας του εδάφους, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων, των λεπτών στρωμάτων άμμου και των κενών που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές.

Ειδική εξηγούν ότι αυτοί οι παράγοντες συχνά προκαλούν καταρρεύσεις, που κυμαίνονται από μικρές λακκούβες έως μεγάλες καταβόθρες, όπως στο περιστατικό το πρωί της Πέμπτης.
