Φιλιππίνες: Food vlogger έφαγε τοξικό κάβουρα για βίντεο στα social media και πέθανε από δηλητηρίαση
ΚΟΣΜΟΣ
Φιλιππίνες Θάνατος Καβούρια Καβούρι Δηλητηρίαση

Φιλιππίνες: Food vlogger έφαγε τοξικό κάβουρα για βίντεο στα social media και πέθανε από δηλητηρίαση

Τα καβούρια διάβολος που κατανάλωσε έχουν ισχυρές νευροτοξίνες στο κέλυφος και τη σάρκα που παραμένουν ισχυρές ακόμα και μετά από ώρες μαγειρέματος

Φιλιππίνες: Food vlogger έφαγε τοξικό κάβουρα για βίντεο στα social media και πέθανε από δηλητηρίαση
Τραγική κατάληξη είχε η ιδέα της food vlogger Έμα Αμίτ στις Φιλιππίνες να φάει ένα εξαιρετικά τοξικό καβούρι, με την 51χρονη να παθαίνει δηλητηρίαση και να πεθαίνει.

Η Αμίτ έφαγε τα δηλητηριώδη οστρακόδερμα στο σπίτι της στην επαρχία Παλαουάν και άφησε την τελευταία της πνοή δύο ημέρες αργότερα.

Στο βίντεο φαίνεται η 51χρονη μαζί με φίλους της να ψαρεύουν οστρακοειδή και καβούρια στις 4 Φεβρουαρίου με την ίδια να απολαμβάνει μια μπουκιά από θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ μαγειρεύει τα θαλασσινά σε μια μεγάλη κατσαρόλα γεμάτη με γάλα καρύδας.



Η Αμίτ, όμως, φέρεται να αρρώστησε σοβαρά την επόμενη μέρα, καθώς το ισχυρό κοκτέιλ νευροτοξινών πλημμύρισε το αίμα της με γείτονες να περιγράφουν ότι είχε σπασμούς καθώς την μετέφεραν σε ένα τοπικό κέντρο υγείας. Στη συνέχεια η κατάστασή της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 6 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του χωριού στο οποίο ζούσε η 51χρονη «αυτή και ο σύζυγός της ήταν και οι δύο ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, οπότε ξέρω ότι γνωρίζουν για αυτό το καβούρι-διάβολο που είναι επικίνδυνο να το φας. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει».

Φιλιππίνες: Food vlogger έφαγε τοξικό κάβουρα για βίντεο στα social media και πέθανε από δηλητηρίαση
Η 51χρονη που βρήκε τραγικό τέλος στις Φιλιππίνες
Κλείσιμο


Τα καβούρια διάβολος, γνωστά και ως τοξικά καβούρια υφάλου, είναι ένα είδος καβουριού που ζει στους κοραλλιογενείς υφάλους της περιοχής του Ινδο-Ειρηνικού. Το κέλυφος και η σάρκα τους περιέχουν ισχυρές  (τετροδοτοξίνη και σαξιτοξίνη), οι οποίες παραμένουν ισχυρές ακόμη και μετά από ώρες μαγειρέματος. Τα εν λόγω καβούρια είναι συνήθως σκούρα κοκκινωπά-καφέ ή κρεμ με ένα εντυπωσιακό μοτίβο από κόκκινες ή καφέ κηλίδες.
