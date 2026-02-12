Οι «27» ψάχνουν απαντήσεις για την ανταγωνιστικότητα: Οι 4 απαντήσεις που μελετούν και οι Merzoni απέναντι στο όραμα Μακρόν

Σήμερα η άτυπη σύνοδος κορυφής στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στη Φλαμανδία - Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η συμμαχία Μερτς με Μελόνι - Η Ευρώπη μεταξύ ομοσπονδιοποίησης και εθνικών αντανακλαστικών