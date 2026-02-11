CBS: Διαφωνίες μεταξύ της Πολιτικής Αεροπορίας και του Πενταγώνου για συστήματα αναχαίτισης drone έκλεισαν το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο
CBS: Διαφωνίες μεταξύ της Πολιτικής Αεροπορίας και του Πενταγώνου για συστήματα αναχαίτισης drone έκλεισαν το αεροδρόμιο του Ελ Πάσο
Οι δοκιμές αφορούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, λέιζερ υψηλής ενέργειας
Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στο Ελ Πάσο προκλήθηκε από διαφωνίες μεταξύ της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και αξιωματούχων του Πενταγώνου σχετικά με δοκιμές που αφορούσαν drone, αποκαλύπτει το CBS.
Το Πεντάγωνο είχε σχεδιάσει δοκιμές στο στρατόπεδο Μπλις, μια τεράστια στρατιωτική βάση που γειτνιάζει με το διεθνές αεροδρόμιο του Ελ Πάσο.
Πηγές ανέφεραν στο CBS ότι οι δοκιμές αφορούσαν λέιζερ υψηλής ενέργειας.
Αν και προγραμματίστηκαν συναντήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου ήθελαν να δοκιμάσουν την τεχνολογία νωρίτερα.
Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης να κλείσει τον εναέριο χώρο, χωρίς να ειδοποιήσει το Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο ή τους αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με πηγές.
Ο Μπέντφοντ ενημέρωσε μάλιστα τους αξιωματούχους ότι οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο θα ισχύουν για λόγους ασφαλείας έως ότου επιλυθούν τα ζητήματα με το υπουργείο Άμυνας.
Η NOTAM για τους πιλότους και τις αεροπορικές εταιρείες όριζε να μην πετούν κάτω από τα 18.000 πόδια για 10 ημέρες, μια διάρκεια μεγαλύτερη και από αυτή μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Απαγορεύονταν ακόμη και οι επείγουσες ιατρικές διακομιδές.
Η ανακοίνωση της FAA προειδοποιούσε μάλιστα ότι οι παραβάτες κινδύνευαν να καταρριφθούν.
Το ζήτημα προκάλεσε συζητήσεις κυρίως για την ασάφεια και τη μεγάλη διάρκεια της απαγόρευσης. Συζητήθηκε πάντως σήμερα Τετάρτη στο γραφείο της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, και μέσα σε λίγα λεπτά η FAA ήρε τους περιορισμούς, σύμφωνα με πηγές του CBS.
Εν τω μεταξύ, η τεχνολογία κατά των drones τέθηκε σε λειτουργία κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό για να καταρρίψει ξένα drone, αλλά αποδείχτηκε ότι κατάρριψε… ένα μπαλόνι για πάρτι.
