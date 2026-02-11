Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου: Συνάντηση με τον Τραμπ εν μέσω της έντασης με το Ιράν
Το Ισραήλ υπέγραψε για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο Ειρήνης

Λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έφτασε στον Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λιγότερο από δύο μήνες μετά την τελευταία κατ’ ιδίαν επαφή τους.

Οι δύο ηγέτες πέρασαν στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, με δεδομένο ότι το Ισραήλ έχει εκφράσει επιφυλάξεις για μια περιορισμένου εύρους συμφωνία που θα αφορά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ισραήλ θέλει, μεταξύ άλλων, να μπει τέλος στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν και τη μεταφορά του υπάρχοντος ουρανίου στο εξωτερικό. Ακόμη επιθυμεί τον τερματισμό ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και της υποστήριξης τρομοκρατικών ομάδων.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, για να υπογράψει τη συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι. Στη συνάντηση συζητήθηκαν «σημαντικές γεωστρατηγικές εξελίξεις» στην περιοχή.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας όμως στο τηλεοπτικό κανάλι Fox Business, o Τραμπ είπε την Τρίτη ότι «θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία» με το Ιράν και πρόσθεσε ότι «οι Ιρανοί θα ήταν ηλίθιοι» αν αρνούνταν την προσφορά του.

