ΚΟΣΜΟΣ
Η ανεργία υποχώρησε στο 4,3% τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα δημιουργούσε περίπου 55.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,4%

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ κινήθηκε καλύτερα από όσο προβλεπόταν τον Ιανουάριο, καθώς δημιουργήθηκαν 130.000 νέες θέσεις και η ανεργία υποχώρησε στο 4,3%, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του υπουργείου Εργασίας.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα δημιουργούσε περίπου 55.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία θα παρέμενε αμετάβλητη στο 4,4%.

Η έκθεση του υπουργείου περιλαμβάνει ωστόσο σημαντικές αναθεωρήσεις για το περασμένο έτος: διευκρινίζεται ότι το 2025 δημιουργήθηκαν μόνο 181.000 θέσεις εργασίας, αντί για 584.000, που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όμως αναβλήθηκε για μερικές ημέρες, λόγω της σύντομης παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown), λόγω της οποίας οι εργαζόμενοι στο υπουργείο τέθηκαν σε τεχνική ανεργία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τα νέα δεδομένα για τον μήνα Ιανουάριο και επανέλαβε την άποψή του ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να πληρώνουν πολύ λιγότερα όσον αφορά το κόστος δανεισμού τους. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πρέπει να πληρώνουν πολύ λιγότερα στον δανεισμό (ομόλογα!). Είμαστε και πάλι η ισχυρότερη χώρα του κόσμου και επομένως θα έπρεπε να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια, μακράν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία του υπουργείου, νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στους τομείς της υγείας, των κατασκευών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αριθμεί πλέον 327.000 λιγότερους υπαλλήλους, μείωση κατά 10,9% του εργατικού δυναμικού της.

«Το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% δείχνει ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκουν δουλειά και ότι η οικονομία δεν είναι στα πρόθυρα ύφεσης» σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής Σαμ Στόβαλ, της εταιρείας CFRA.
