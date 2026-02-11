«Η χώρα πενθεί μαζί σας» είπε συγκινημένος ο Καναδός πρωθυπουργός στις οικογένειες των θυμάτων από το αιματοκύλισμα σε σχολείο
Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για την επόμενη εβδομάδα

Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για την επόμενη εβδομάδα

«Η χώρα πενθεί μαζί σας» είπε συγκινημένος ο Καναδός πρωθυπουργός στις οικογένειες των θυμάτων από το αιματοκύλισμα σε σχολείο
Από την Οτάβα ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «δύσκολη» για την κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, μετά το αιματηρό περιστατικό στο λύκειο της περιοχής.

«Γονείς και παππούδες, αδελφές και αδελφοί στο Τάμπλερ Ριτζ θα ξυπνήσουν χωρίς κάποιον που αγαπούν» ανέφερε ο Κάρνεϊ. «Η χώρα πενθεί μαζί σας. Ο Καναδάς στέκεται στο πλευρό σας».

Ο Καναδός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση κινητοποίησή τους, καθώς και τους διεθνείς ηγέτες που επικοινώνησαν μαζί του εκφράζοντας αλληλεγγύη.

Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για την επόμενη εβδομάδα.

«Θα το ξεπεράσουμε» πρόσθεσε. «Αυτή τη στιγμή, όμως, είναι ώρα να ενωθούμε, όπως κάνουν οι Καναδοί σε τέτοιες τραγικές περιστάσεις. Να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να πενθήσουμε μαζί και να προχωρήσουμε μαζί».

Σημειώνεται ότι 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 25 τραυματίστηκαν στη διάρκεια αιματηρών περιστατικών σε γυμνάσιο και σε ένα σπίτι της περιοχής.

Οι Αρχές εκτιμούν πως τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, ενώ το βάρος έχει πέσει στη γνωστοποίηση της ταυτότητας του δράστη, που βρέθηκε επίσης νεκρός, έχοντας - πιθανότατα - αυτοπυροβοληθεί.

