Σε σοκ ο Καναδάς για το αιματοκύλισμα σε σχολείο: Φορούσε φόρεμα ο δράστης, λένε οι αναφορές

Το χρονικό της επίθεσης

Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε νεκρός εντός του σχολείου, φέροντας τραύμα που, σύμφωνα με τις αρχές, προκλήθηκε από τον ίδιο. Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση του υπόπτου με το σχολείο, ενώ απέφυγαν να απαντήσουν εάν επρόκειτο για ανήλικο άτομο.Η επίθεση εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο της κοινότητας, η οποία αριθμεί μόλις 2.400 κατοίκους, και εντόπισαν έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης σκότωσε και δύο ακόμη άτομα σε κατοικία της περιοχής, όπου βρέθηκαν οι σοροί τους.Δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικό κέντρο υγείας.Οι αστυνομικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων και αρνήθηκαν να διευκρινίσουν πόσοι από τους νεκρούς ήταν παιδιά.«Δεν βρισκόμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να κατανοήσουμε το γιατί ή ποια μπορεί να ήταν τα κίνητρα αυτής της τραγωδίας», δήλωσε ο Κεν Φλόιντ. «Πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε να προσδιορίσουμε το “γιατί”, αλλά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε.Οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν σπάνιο φαινόμενο στον Καναδά, μια χώρα με αυστηρότερη νομοθεσία περί όπλων σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ επιθέσεις τέτοιας κλίμακας σε σχολικό περιβάλλον θεωρούνται σχεδόν πρωτοφανείς.