Βίντεο με τις πρώτες στιγμές μετά την επίθεση με 10 νεκρούς σε σχολείο στον Καναδά, μαθητές τρέχουν έξω

Όταν ρωτήθηκε τι θα ήθελε να πει στην κοινότητα του Τάμπλερ Ριτζ, ο Ντάριαν απάντησε ότι οι κάτοικοι πρέπει «να κρατήσουν ο ένας τον άλλον κοντά». «Θα τα καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε», πρόσθεσε.Η μητέρα του,, περιέγραψε από την πλευρά της τις δραματικές στιγμές που έζησε. Όπως είπε, ενώ βρισκόταν στο σπίτι, άκουσε ότι μαθητές απομακρύνονταν από το σχολείο. Μέσω του τηλεφώνου της μπορούσε να ακούσει αστυνομικούς να «σπάνε» την πόρτα της αίθουσας όπου βρισκόταν ο γιος της.«Τότε έφυγα από το σπίτι. Μένουμε πολύ κοντά, ένα τετράγωνο από το κοινοτικό κέντρο. Σχεδόν έτρεξα μέχρι εκεί», είπε. Παρά τα όσα άκουγε, δεν πείστηκε ότι ο γιος της ήταν ασφαλής μέχρι τη στιγμή που τον είδε μπροστά της.Η Σέλεϊ ανέφερε επίσης ότι βρισκόταν στη δουλειά της, στο νοσοκομείο της περιοχής, όταν κάποιος τη ρώτησε αν γνωρίζει τι συμβαίνει στο λύκειο. Από το γραφείο της μπορούσε να δει «αστυνομικούς παντού, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα». Όπως είπε, ένας συνάδελφός της χρειάστηκε να τη συγκρατήσει για να μην τρέξει αμέσως προς το σχολείο.«Υπήρχε ένας αστυνομικός σκυμμένος στο πάρκινγκ μας με προτεταμένο όπλο», περιέγραψε. Εκείνη τη στιγμή τηλεφώνησε στον Ντάριαν και του ζήτησε να παραμείνει στη γραμμή. Ο εργοδότης της έδωσε οδηγία σε όσους έχουν παιδιά να αποχωρήσουν, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη περιστατικό με ενεργό ένοπλο. Η Σέλεϊ επέστρεψε στο σπίτι, κλείδωσε την πόρτα και παρέμεινε στο τηλέφωνο με τον γιο της μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της αστυνομίας.Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν το κλίμα πανικού και αβεβαιότητας που επικράτησε στην μικρή καναδική κοινότητα, η οποία καλείται τώρα να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς τραγωδίας.