Για πρώτη φορά η Μόσχα μιλά για πιθανούς «συμβιβασμούς» στις συνομιλίες για την Ουκρανία
Περιμένουμε να τηρηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί (μεταξύ Πούτιν και Τραμπ) στην Αλάσκα, τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών
Ανοιχτό παράθυρο για συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, άφησε για πρώτη φορά δημόσια η Ρωσία, μέσω δηλώσεων του Σεργκέι Λαβρόφ.
Στη διάρκεια ομιλίας του στη Δούμα, ο Ρώσος υπουργός τόνισε πως η χώρα του δεν θα υπογράψει δυσμενείς όρους ειρηνευτικής συνθήκης για την Ουκρανία, αλλά δεν αποκλείεται η πιθανότητα συμβιβασμού.
«Δεν θα υπογράψουμε μια δυσμενή ειρήνη. Ο Πρόεδρος (της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν) έχει μιλήσει επανειλημμένα για αυτό. Είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε, χωρίς συμβιβασμό δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να μην παραβιάζονται τα νόμιμα συμφέροντά μας και να μην απειλείται η ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ο ρωσικός λαός και ο ρωσικός πολιτισμός στο έδαφος που θα ονομάζεται Ουκρανία ή με άλλο όνομα», είπε.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Λαβρόφ τόνισε πως «η Ρωσία δεν θα επιτρέψει καμία απειλή για την ασφάλειά της από το έδαφος που έχει απομείνει στην Ουκρανία», προσθέτοντας πως «η Μόσχα αναμένει να διατηρηθούν οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας».
Νωρίτερα, στην ίδια ομιλία, ο Λαβρόφ τόνισε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να τηρήσει το μορατόριουμ για τα πυρηνικά, αν οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο και έκανε άνοιγμα στους Ευρωπαίους, λέγοντας πως ο Πούτιν δεν έχει αποκλείσει ποτέ τον διάλογο μαζί τους.
