Λαβρόφ: Το μορατόριουμ για τα πυρηνικά ισχύει, αν οι ΗΠΑ δεν ξεπεράσουν τα όρια - Οι Ευρωπαίοι ξυπνούν

Απειλεί με αντίμετρα αν ενισχυθεί η διπλωματική παρουσία της Δύσης στη Γροιλανδία - Αν οι Ευρωπαίοι λογικευτούν, αφήστε τους να έρθουν σε εμάς, ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει αρνηθεί τον διάλογο σε κανέναν, τόνισε