Αιματοκύλισμα με 10 νεκρούς σε γυμνάσιο στον Καναδά, πληροφορίες ότι γυναίκα άνοιξε πυρ

Έντεκα άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκαν νεκρά από το μακελειό
που έλαβε χώρα στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η καναδική αστυνομία
.
Επτά από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας Τάμπλερ Ριτζ
, δύο ακόμη σε κατοικία -με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι φόνοι αυτοί συνδέονται με την επίθεση στο σχολείο- ενώ ένα ακόμη άτομο κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).
Νεκρό το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το μακελειό
Το φερόμενο ως υπαίτιο άτομο που άνοιξε πυρ βρέθηκε επίσης νεκρό, με την αστυνομία να εκτιμά ότι πιθανόν αυτοπυροβολήθηκε
. Οι αρχές διευκρίνισαν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους δράστες και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το BBC, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα ή το φύλο του.
Άλλες πληροφορίες σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι η ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία γυναίκα με καστανά μαλλιά
, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.
Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Παράλληλα, άλλοι 25 άνθρωποι υποβάλλονταν σε ιατρικό έλεγχο
στο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με τις αρχές.
«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας, Νίνα Κρίγκερ, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατεθεί κάθε διαθέσιμος πόρος για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ακυρώθηκε το ταξίδι του Καναδού πρωθυπουργού στη Γερμανία
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γερμανία μετά την ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με το γραφείο του και πληροφορίες του Reuters. Ο Κάρνεϊ επρόκειτο να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί συνήθως αρκετές ημέρες και αναμενόταν να φιλοξενήσει περισσότερους από 60 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, η στήριξη προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.
Σε δήλωσή του τόνισε ότι συμμερίζεται το πένθος των Καναδών και ευχαρίστησε τους διασώστες και τα μέλη των σωστικών συνεργείων «που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους». Πρόσθεσε επίσης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «στέκεται στο πλευρό όλων των κατοίκων της Βρετανικής Κολομβίας καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη φρικτή τραγωδία».