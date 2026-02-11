Αιματοκύλισμα με 10 νεκρούς σε γυμνάσιο στον Καναδά, πληροφορίες ότι γυναίκα άνοιξε πυρ

Νεκρό το άτομο που φέρεται να προκάλεσε το μακελειό

CANADA: RCMP North District Commander says the Tumbler Ridge Secondary School shooter, who is deceased, is believed to have been identified, but it won't be released due to "privacy reasons and for the conduct of the investigation." https://t.co/Ewdgr1p0J7 pic.twitter.com/AG9AWMsky4 — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 11, 2026

#BREAKING: RCMP Responds To Active Shooter Incident At📍Tumbler Ridge Secondary School In BC.



⚠️ 10 Confirmed Dead Including, Suspect Described As Female In A Dress With Brown Hair Was Located Deceased. 25 Others Injured. Students At School Have Been Released To Parents. 🙏🌺 pic.twitter.com/jMDSyvNL0m — 401_da_sarpanch (@401_da_sarpanch) February 11, 2026

The RCMP have ended the emergency alert in Tumbler Ridge. Police do not believe there are any outstanding suspects or ongoing threat to the public.



Today’s devastating events are sending shockwaves through the community and the entire province. My thoughts are with the victims,… — Nina Krieger (@NinaKriegerBC) February 11, 2026

I am devastated by today’s horrific shootings in Tumbler Ridge, B.C. My prayers and deepest condolences are with the families and friends who have lost loved ones to these horrific acts of violence.



I join Canadians in grieving with those whose lives have been changed… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Έντεκα άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, εντοπίστηκαν νεκρά από το μακελειό που έλαβε χώρα στη βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η καναδική αστυνομία Επτά από τα θύματα βρέθηκαν μέσα στο γυμνάσιο της κοινότητας, δύο ακόμη σε κατοικία -με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι φόνοι αυτοί συνδέονται με την επίθεση στο σχολείο- ενώ ένα ακόμη άτομο κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP).Το φερόμενο ως υπαίτιο άτομο που άνοιξε πυρ βρέθηκε επίσης νεκρό, με την αστυνομία να εκτιμά ότι πιθανόν. Οι αρχές διευκρίνισαν πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για άλλους δράστες και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους. Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το BBC, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα το όνομα ή το φύλο του.Άλλες πληροφορίες σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν ότι η ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε από μία, η οποία φορούσε φόρεμα, γύρω στη 1:20 μ.μ. τοπική ώρα.Η Τάμπλερ Ριτζ, απομακρυσμένη πόλη περίπου 2.400 κατοίκων, βρίσκεται στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, περίπου 1.155 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Βανκούβερ. Παράλληλα, άλλοιστο τοπικό κέντρο υγείας, σύμφωνα με τις αρχές.«Σκέφτομαι τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητα της Τάμπλερ Ριτζ», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η υπουργός Δημόσιας Ασφαλείας της Βρετανικής Κολομβίας, Νίνα Κρίγκερ, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατεθεί κάθε διαθέσιμος πόρος για τη διερεύνηση της υπόθεσης.Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη Γερμανία μετά την ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με το γραφείο του και πληροφορίες του Reuters. Ο Κάρνεϊ επρόκειτο να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί συνήθως αρκετές ημέρες και αναμενόταν να φιλοξενήσει περισσότερους από 60 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονταν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού, η στήριξη προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ.

Σε δήλωσή του τόνισε ότι συμμερίζεται το πένθος των Καναδών και ευχαρίστησε τους διασώστες και τα μέλη των σωστικών συνεργείων «που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους συμπολίτες τους». Πρόσθεσε επίσης ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «στέκεται στο πλευρό όλων των κατοίκων της Βρετανικής Κολομβίας καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη φρικτή τραγωδία».