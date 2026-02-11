Τζέφρι Επστάιν: Όταν έγραφε «γιατί ακολουθούν τις εντολές» για τη Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέφρι Επστάιν Υπόθεση Επστάιν Μπέλα Χαντίντ Τζίτζι Χαντίντ

Τζέφρι Επστάιν: Όταν έγραφε «γιατί ακολουθούν τις εντολές» για τη Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ

Δείτε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε ο Τζέφρι Επστάιν για τις αδελφές Χαντίντ

Τζέφρι Επστάιν: Όταν έγραφε «γιατί ακολουθούν τις εντολές» για τη Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ
111 ΣΧΟΛΙΑ
Για την καριέρα των αδελφών Χαντίντ στον χώρο του μόντελινγκ φαίνεται ότι συζητούσε ο Τζέφρι Επστάιν σε ένα από τα e-mail που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με τον καταδικασμένο για παιδοφιλία χρηματιστή να αφήνει υπονοούμενα για την πορεία της Μπέλα και της Τζίτζι Χαντίντ στις πασαρέλες.

Ο διάλογος που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ξεκινά με ένα άγνωστο πρόσωπο που εικάζεται ότι μπορεί να ήταν κάποιο άλλο άτομο που σχετίζεται με τον χώρο του μόντελινγκ, να ρωτά τον Επστάιν «πώς έγιναν μοντέλα οι Χαντίντ και έβγαλαν τόσα χρήματα; Δεν το καταλαβαίνω».

«Γνωρίζεις» απαντά ο Επστάιν ο οποίος, στη συνέχεια διαψεύδει τον ισχυρισμό του προσώπου με το οποίο ανταλλάσσει ηλεκτρονικά μηνύματα ότι «ο πατέρας τους πλήρωσε το πρακτορείο μοντέλων».

Στη συνέχεια ο διάλογος γίνεται πιο... ωμός καθώς στο επόμενο e-mail ο/η συνομιλητής του Επστάιν του γράφει «υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που κάνουν τσι@@@α» και τον καταδικασμένο παιδόφιλο να απαντά «συμφωνώ».

«Οπότε τι έκαναν;» επιμένει το πρόσωπο που μιλάει με τον Επστάιν με τον ίδιο να απαντά «στον κώλο» ενώ όταν ερωτάται για τις αδερφές Χαντίντ «αν μπορούν να το κάνουν αυτές, γιατί όχι εγώ;». «Γιατί αυτές ακολουθούν τις οδηγίες, είναι τόσο απλό» καταλήγει ο Τζέφρι Επστάιν για τις αδερφές Χαντίντ

Δείτε τον επίμαχο διάλογο

Τζέφρι Επστάιν: Όταν έγραφε «γιατί ακολουθούν τις εντολές» για τη Μπέλα και Τζίτζι Χαντίντ
111 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης