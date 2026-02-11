ΠΟΥ: Οι μισοί ασθενείς με καταρράκτη παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε χειρουργική επέμβαση

Περισσότερα από 94 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την πάθηση – Το 20% έχει ήδη τυφλωθεί, με την Αφρική να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά





Η θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού, που μειώνει την όραση και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση, είναι πάθηση που εξαπλώνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού: η ηλικία συγκαταλέγεται στους κυριότερους παράγοντες κινδύνου.







Αν και πρόκειται για χειρουργική επέμβαση από αυτές που γίνονται πολύ συχνά σε πλούσιες χώρες, «ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός που έχει ανάγκη επέμβαση για τον καταρράκτη δεν έχει πρόσβαση» σε εγχειρήσεις του είδους, επισήμανε ο Στιούαρτ Κιλ, τεχνικός υπεύθυνος για την οφθαλμική περίθαλψη στον οργανισμό.



Η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στην Αφρική, όπου οι τρεις στους τέσσερις ανθρώπους που χρειάζονται τέτοια επέμβαση δεν έχουν χειρουργηθεί.







Οι γυναίκες κατά κανόνα και συστηματικά έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση σε οφθαλμιατρική περίθαλψη από τους άνδρες.



Περί το 20% από τα 94 εκατ. ανθρώπους που πάσχουν από καταρράκτη έχει τυφλωθεί, το υπόλοιπο έχει μειωμένη όραση σε διάφορους βαθμούς.



Για να επιτευχθεί ο στόχος που είχε οριστεί το 2021 η κάλυψη να φθάσει το 30% ως το 2030, ο οργανισμός προτρέπει όλες τις χώρες να εντάξουν τις οφθαλμολογικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη και να επενδύσουν στον απαραίτητο εξοπλισμό.



Το κόστος του τεχνητού ενδοφακού μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι μικρότερο από 100 αμερικανικά δολάρια.



Τα κράτη πρέπει επίσης να ενισχύσουν το προσωπικό σε αυτό το πεδίο, συνιστά ο ΠΟΥ.



Πέρα από τη γήρανση του κρυσταλλοειδούς φακού, βασικό παράγοντα κινδύνου, η παρατεταμένη έκθεση σε ακτίνες UV-B, το κάπνισμα, η παρατεταμένη χρήση κορτικοστεροειδών και ο διαβήτης ενοχοποιούνται επίσης για τον καταρράκτη.



Ο κ. Κιλ ενθαρρύνει τον πληθυσμό να κάνει όσο πιο τακτικά μπορεί εξετάσεις στα μάτια καθώς γερνά· στην πλειονότητά τους, οι οφθαλμικές παθήσεις μπορούν να αποφευχθούν, ή να θεραπευτούν.



«Όταν οι άνθρωποι ανακτούν την όρασή τους, ανακτούν την αυτονομία τους, την αξιοπρέπειά τους, και (διανοίγονται) νέες προοπτικές» γι’ αυτούς, συνόψισε η Ντέβορα Κέστελ, κορυφαίο στέλεχος διεύθυνσης που είναι αρμόδια για τις μη μεταδοτικές ασθένειες και την ψυχική υγεία στον ΠΟΥ.