Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Εκτόξευση

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά, δείτε βίντεο

Η γυναίκα κατέβηκε αιφνιδιαστικά από το αυτοκίνητο των γονιών της και άρχισε να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας - Οι γονείς της είχαν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν το ατύχημα

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά, δείτε βίντεο
53 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Μοντερέι στο Μεξικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα, «έπιασαν» οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να μπαίνει στον δρόμο και να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτυπάει και εκτοξεύει τη γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά, καθώς ο αιφνιδιασμένος οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.



Πολλοί οδηγοί που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος κρατήθηκε προσωρινά στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει.



Κλείσιμο
Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με ψυχολογική κρίση του θύματος. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο. Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.
53 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης