Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Νιγηρία
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Νιγηρία

Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Νιγηρία

Σύμφωνα με στοιχεία το 2023 καταγράφηκαν 9.570 τροχαία δυστυχήματα στη χώρα, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς

Τουλάχιστον 30 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Νιγηρία
Τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους το πρωί της Κυριακής στην πολιτεία Κάνο, στη βόρεια Νιγηρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης, στο θανατηφόρο δυστύχημα ενεπλάκη ημιρυμουλκούμενο, το οποίο έπεσε πάνω σε άλλο όχημα λόγω απρόσεκτης οδήγησης, προκαλώντας τον θάνατο 30 και πλέον ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών ακόμη.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι ιδιαίτερα συχνά στη Νιγηρία, καθώς οι οδικές υποδομές παραμένουν ανεπαρκώς συντηρημένες και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εφαρμόζεται πλημμελώς.

Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής τροχαίας υπηρεσίας (FRSC), το 2023 καταγράφηκαν 9.570 τροχαία δυστυχήματα στη χώρα, με απολογισμό τουλάχιστον 5.421 νεκρούς, στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Αφρικής.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Κάνο, Άμπα Καμπίρ Γιούσεφ, έδωσε εντολή να παρασχεθεί δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες σε νοσοκομείο, καθώς και να ληφθούν μέτρα στήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς, και ιδιαίτερα σε όσους χειρίζονται βαρέα οχήματα, να αποφεύγουν την απρόσεκτη οδήγηση.

Thema Insights

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης