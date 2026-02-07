Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Τραγωδία στη νότια Αυστραλία: Μονοκινητήριο Cessna κατέπεσε στον ωκεανό, τρεις νεκροί
Το αεροσκάφος έπεσε στα ανοιχτά του Λονγκ Μπέι κοντά στη Γκούλβα Σάουθ – Σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής Ασφάλειας Μεταφορών της Αυστραλίας
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna κατέπεσε στον ωκεανό, στα ανοιχτά της νότιας Αυστραλίας, το απόγευμα της Παρασκευής. Όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ο πιλότος, εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Λονγκ Μπέι, κοντά στην πόλη-λιμάνι Γκούλβα Σάουθ, περίπου 63 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Αδελαΐδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μονοκινητήριο Cessna συγκρούστηκε με την επιφάνεια του νερού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με τη συνδρομή αστυνομικού ελικοπτέρου, της Sea Rescue και τριών οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Υπαίθρου.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές θα λάβουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, θα συλλέξουν διαθέσιμο οπτικό υλικό και δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, ενώ θα εξεταστούν και τα αρχεία συντήρησης του αεροσκάφους καθώς και τα στοιχεία του πιλότου. Η ATSB απηύθυνε έκκληση σε όποιον διαθέτει βίντεο από το περιστατικό να επικοινωνήσει με τις Αρχές.
Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πτώσης του αεροσκάφους βρίσκονται σε εξέλιξη.
🚨🇦🇺 Light Plane Crash South Australia— Chyno News (@ChynoNews) February 6, 2026
Horrifying images are circulating of the light plane nose diving before it crashed off the coast of SA.
Three fatalities have been reported.
The wreckage has been brought to shore. Investigations into the incident are ongoing. pic.twitter.com/ElbecSOupJ
Έρευνα από την αυστραλιανή αρχή ασφάλειας μεταφορώνΗ Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επίσημη έρευνα για το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι το μονοκινητήριο αεροσκάφος «συγκρούστηκε με το νερό». Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Αρχής, ερευνητές αναμένεται να βρεθούν στο σημείο το Σάββατο, προκειμένου να εξετάσουν τα συντρίμμια μόλις αυτά ανασυρθούν από τον ωκεανό.
«Επικρατεί χάος, είναι τρομακτικό»Αυτόπτης μάρτυρας από την περιοχή του Μάρεϊ Μάουθ περιέγραψε σκηνές αναστάτωσης μετά το δυστύχημα. Κάτοικος της Γκούλβα, η Ταμάρα, ανέφερε ότι κατευθύνθηκε προς το σημείο αφού άκουσε σειρήνες. «Υπάρχει πολλή αναστάτωση εδώ κάτω, είναι τρομακτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
