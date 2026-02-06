Τροπική καταιγίδα με τέσσερις νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους στις Φιλιππίνες, δείτε βίντεο



Θύματα από κατολίσθηση – Επιχειρήσεις διάσωσης



Χιλιάδες εκτοπισμένοι και προβλήματα στις μεταφορές

Major flooding in Barangay Mahayahay, Iligan City in the Philippines due to Tropical Storm Penha (BasyangPH) pic.twitter.com/ZcLdvw8h0x — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 6, 2026

TROPICAL CYCLONE BULLETIN NR. 16

Tropical Storm #BasyangPH (PENHA)

Issued at 8:00 AM, 06 February 2026

Valid for broadcast until the next bulletin at 11:00 AM today.



“BASYANG” IS NOW OVER BOHOL SEA AND HEADING TOWARDS CENTRAL VISAYAS. pic.twitter.com/6inCkxwupR — PAGASA-DOST (@dost_pagasa) February 6, 2026

τους στις νότιες Φιλιππίνες, έπειτα από εκτεταμένεςκαιπου προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Penha, σύμφωνα με τις αρχές.Η καταιγίδα έπληξε αργά το βράδυ της Πέμπτης την επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, προερχόμενη από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το μεσημέρι της Παρασκευής εντοπιζόταν ανοιχτά της επαρχίας Μποχόλ, με συνεχείς ασύμφωνα με μετεωρολόγους.Στην πόλη Καγκάγιαν ντε Όρο, ζευγάρι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν το πρόχειρο σπίτι τους καταπλακώθηκε από κατολίσθηση σε λατομική περιοχή, που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο περιφερειακός διευθυντής Πολιτικής Άμυνας, Αντόνιο Σουγκαρόλ.Στην πόλη Ιλιγκάν, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, κάτοικοι παγιδεύτηκαν στα σπίτια τους λόγω της ανόδου των υδάτων. Γυναίκα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω ραδιοφωνικού σταθμού, αναφέροντας ότι είχε εγκλωβιστεί με τρία ακόμη μέλη της οικογένειάς της στον δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. «Οι διασώστες κατευθύνονται προς το σημείο», δήλωσε ο Σουγκαρόλ, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις σε πλημμυρισμένα χωριά.Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα,σε νότιες και κεντρικές επαρχίες. Παράλληλα,σε πολλές περιοχές.Σημαντικές διαταραχές καταγράφηκαν και στις θαλάσσιες μεταφορές., μετά την προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβατηγών και φορτηγών πλοίων λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών, σύμφωνα με την ακτοφυλακή.και έπληξε τη χώρα λίγο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, όταν συνήθως σημειώνονται λιγότερα τροπικά συστήματα. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι θα εξασθενήσει σε τροπική ύφεση καθώς κινείται βορειοδυτικά προς την επαρχία Παλαουάν.