Αστυνομικοί βρήκαν επίδοξο δολοφόνο χάρη στο δάχτυλο που έχασε στον τόπο του εγκλήματος, του το πήγαν στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

Σε 27 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 21χρονος στις ΗΠΑ για την απόπειρα δολοφονίας του 19χρονου πρώην συντρόφου της ερωμένης του. Μάλιστα, ο καταδικασμένος άντρας στην προσπάθειά του να σκοτώσει τον 19χρονο με μαχαίρι έκοψε κατά λάθος το μικρό δάχτυλο του χεριού του.Όπως αναφέρει η Washington Post , το κουβάρι αυτής της περίεργης υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η αστυνομία στο Μέριλαντ έλαβε κλήση για έναν άνδρα που έφερε τραύματα από μαχαίρι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε έναν νεαρό που ήταν σοβαρά τραυματισμένος σχεδόν σε όλο του το κορμί από αιχμηρό αντικείμενο.Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι φέρεται να ρώτησε τους αστυνομικούς αν θα πεθάνει με τα όργανα της τάξης να τον καθησυχάζουν, καλώντας ασθενοφόρο για να διακομιστεί σε νοσοκομείο της περιοχής. Μάλιστα, ερευνώντας τον χώρο για αποδεικτικά στοιχεία βρήκαν ένα μικρό δάχτυλο χεριού, το οποίο τοποθέτησαν σε ειδική σακούλα με πάγο.Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν διαπιστώθηκε ότι ο δράστης της επίθεσης, που λέγεται Ναζίρ Γουίλκινσον, είχε ήδη μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο από μόνος του, όταν διαπίστωσε ότι μετά το περιστατικό του... έλειπε ένα δάχτυλο.Οι αστυνομικοί που πήγαν στο νοσοκομείο ρώτησαν και διαπίστωσαν τι είχε συμβεί με συνέπεια να συλλάβουν τον τραυματία.Περιγράφοντας στο δικαστήριο το περιστατικό, που έγινε τον Μάρτιο του 2024, ο 21χρονος τόνισε ότι πήγε στην κατοικία του θύματος εξοργισμένος γιατί ο 19χρονος συνέχιζε να ενοχλεί τη σύντροφό του, μολονότι ήταν ήδη χωρισμένοι. Μάλιστα, κατέθεσε ότι στον δρόμο για να τον βρει, μέσα στο αυτοκίνητο η σύντροφός του τού είπε «σε παρακαλώ, μην τον μαχαιρώσεις».Ο Γουίλκινσον βγήκε από το αυτοκίνητο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε τρέχοντας. «Το μικρό μου δάχτυλο έφυγε!», φώναξε, πριν κατευθυνθούν στο νοσοκομείο.Ο δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση, βασιζόμενος στο γεγονός ότι τελικά το θύμα της επίθεσης δεν πέθανε, καταδίκασε αρχικά τον Γουίλκινσον σε 16 χρόνια φυλάκιση.

Όμως ο δράστης, μέσα από τη φυλακή, άρχισε να απειλεί το θύμα στέλνοντάς του ιδιόχειρες επιστολές στις οποίες του έγραφε ότι μόλις βγει από τη φυλακή θα τον σκοτώσει.



Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 19χρονος απευθύνθηκε στις Αρχές με αποτέλεσμα να γίνουν σχετικές έρευνες και τελικά - με τη συνδρομή γραφολόγου - να διαπιστωθεί ότι αυτός που έγραφε και έστελνε τις επιστολές ήταν ο Γουίλκινσον.



«Επιτρέψτε μου να το ξεκαθαρίσω. ΘΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΣΩ! Και δεν με νοιάζει δεκάρα για τις συνέπειες», έγραφε σε μια από τις επιστολές.



Ο 21χρονος ξαναβρέθηκε ενώπιον του ίδιου δικαστή, ο οποίος τελικά αύξησε την αρχική του ποινή και τον καταδίκασε σε 27 χρόνια κάθειρξη.