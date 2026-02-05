Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με τις ΗΠΑ χωρίς πιέσεις, λέει η Κούβα

Η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία της χώρας όπου οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση είναι καθημερινές - Απορρίπτει την αξίωση η Ουάσινγκτον