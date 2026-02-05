Κρεμλίνο για τη λήξη της START: Λυπούμαστε που τελειώνει, η Ρωσία θα διατηρήσει υπεύθυνη και προσεκτική προσέγγιση
Η συμφωνία ολοκληρώνεται στο τέλος της Πέμπτης, επισήμανε ο Πεσκόφ
Η Ρωσία θα συνεχίσει να υιοθετεί μια υπεύθυνη προσέγγιση όσον αφορά τη στρατηγική πυρηνική σταθερότητα, παρά τη λήξη της τελευταίας συνθήκης ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον, δήλωσε το Κρεμλίνο.
Ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η συνθήκη START, η οποία θέτει όρια στα πυραύλους, τους εκτοξευτές και τις στρατηγικές κεφαλές κάθε πλευράς, θα ολοκληρωθεί στο τέλος της σημερινής ημέρας. Εμπειρογνώμονες στον τομέα του ελέγχου των όπλων είχαν προηγουμένως δηλώσει ότι η εκτίμησή τους ήταν ότι η συνθήκη θα έληγε την Τετάρτη.
«Όταν η σημερινή μέρα τελειώσει, η συνθήκη θα παύσει να ισχύει», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Η Ρωσία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον να παρατείνουν οικειοθελώς τους όρους της συμφωνίας για ένα έτος, ώστε να δοθεί χρόνος για τη συζήτηση μιας νέας συνθήκης, πρόταση στην οποία, όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απάντησαν ποτέ επίσημα.
«Η συμφωνία πλησιάζει στο τέλος της. Το θεωρούμε αρνητικό και εκφράζουμε τη λύπη μας», δήλωσε ο Πεσκόφ, ο οποίος ανέφερε ότι το θέμα είχε τεθεί σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη ημέρα.
«Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από την εξέλιξη των γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσική Ομοσπονδία θα διατηρήσει την υπεύθυνη και προσεκτική της προσέγγιση στο ζήτημα της στρατηγικής σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών όπλων και, φυσικά, όπως πάντα, θα καθοδηγείται πρωτίστως από τα εθνικά της συμφέροντα».
