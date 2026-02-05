Μεντβέντεφ: Με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones η ανάρτησή του για τη λήξη της συνθήκης New Start
Μεντβέντεφ: Με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones η ανάρτησή του για τη λήξη της συνθήκης New Start
«Winter is coming» έγραψε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, την ώρα που ΗΠΑ και Μόσχα μένουν για πρώτη φορά από το 1972 χωρίς συμφωνία περιορισμού στρατηγικών πυρηνικών όπλων
Με μια ανάρτηση εμπνευσμένη από το Game of Thrones, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε τη λήξη της συνθήκης New START, η οποία έπαψε να ισχύει τα ξημερώματα, αφήνοντας Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς κανένα δεσμευτικό πλαίσιο ελέγχου των στρατηγικών πυρηνικών τους όπλων.
Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά φαντασίας, συνοδευόμενο από τη φράση «Winter is coming» - το εμβληματικό μότο του Οίκου Σταρκ με τον εξαιρετικά δυσοίωνο χαρακτήρα.
Στο σχόλιό του, ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία συνθήκη που να περιορίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – όλα ανήκουν στο παρελθόν».
Η ισχύς της συνθήκης New START, που επέβαλε ανώτατα όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, έληξε στις 02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Η Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι, με τη λήξη της συμφωνίας, δεν αισθάνεται πλέον δεσμευμένη από τους περιορισμούς που αυτή προέβλεπε.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε χθες, Τετάρτη, ότι η Ουάσιγκτον δεν απάντησε ποτέ επισήμως στην πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης κατά έναν ακόμη χρόνο, πριν από την οριστική εκπνοή της.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τη λήξη της New START, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη σύναψη μιας «καλύτερης» συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμετέχει και η Κίνα, η οποία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ η Μόσχα δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Κίνας σε νέα συμφωνία.
Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να ξεκινήσουν άμεσα νέες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη New START. Ωστόσο, υπό το βάρος της γενικευμένης γεωπολιτικής έντασης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαντάζει πιθανό στο άμεσο μέλλον.
Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά φαντασίας, συνοδευόμενο από τη φράση «Winter is coming» - το εμβληματικό μότο του Οίκου Σταρκ με τον εξαιρετικά δυσοίωνο χαρακτήρα.
Στο σχόλιό του, ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία συνθήκη που να περιορίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – όλα ανήκουν στο παρελθόν».
That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026
Η ισχύς της συνθήκης New START, που επέβαλε ανώτατα όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, έληξε στις 02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Η Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι, με τη λήξη της συμφωνίας, δεν αισθάνεται πλέον δεσμευμένη από τους περιορισμούς που αυτή προέβλεπε.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε χθες, Τετάρτη, ότι η Ουάσιγκτον δεν απάντησε ποτέ επισήμως στην πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης κατά έναν ακόμη χρόνο, πριν από την οριστική εκπνοή της.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τη λήξη της New START, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη σύναψη μιας «καλύτερης» συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμετέχει και η Κίνα, η οποία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ η Μόσχα δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Κίνας σε νέα συμφωνία.
Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να ξεκινήσουν άμεσα νέες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη New START. Ωστόσο, υπό το βάρος της γενικευμένης γεωπολιτικής έντασης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαντάζει πιθανό στο άμεσο μέλλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα