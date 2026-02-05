Μεντβέντεφ: Με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones η ανάρτησή του για τη λήξη της συνθήκης New Start
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Μεντβέντεφ Game Of Thrones Συνθήκη New Start πυρηνικά όπλα

Μεντβέντεφ: Με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones η ανάρτησή του για τη λήξη της συνθήκης New Start

«Winter is coming» έγραψε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, την ώρα που ΗΠΑ και Μόσχα μένουν για πρώτη φορά από το 1972 χωρίς συμφωνία περιορισμού στρατηγικών πυρηνικών όπλων

Μεντβέντεφ: Με σκοτεινό μήνυμα από το Game of Thrones η ανάρτησή του για τη λήξη της συνθήκης New Start
επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
32 ΣΧΟΛΙΑ
Με μια ανάρτηση εμπνευσμένη από το Game of Thrones, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σχολίασε τη λήξη της συνθήκης New START, η οποία έπαψε να ισχύει τα ξημερώματα, αφήνοντας Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς κανένα δεσμευτικό πλαίσιο ελέγχου των στρατηγικών πυρηνικών τους όπλων.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπο από τη γνωστή τηλεοπτική σειρά φαντασίας, συνοδευόμενο από τη φράση «Winter is coming» - το εμβληματικό μότο του Οίκου Σταρκ με τον εξαιρετικά δυσοίωνο χαρακτήρα. 

Στο σχόλιό του, ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Αυτό ήταν. Για πρώτη φορά από το 1972, η Ρωσία (πρώην ΕΣΣΔ) και οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία συνθήκη που να περιορίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις. SALT I, SALT II, START I, START II, SORT, New START – όλα ανήκουν στο παρελθόν».



Η ισχύς της συνθήκης New START, που επέβαλε ανώτατα όρια στα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών, έληξε στις 02:00 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας. Η Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει νωρίτερα ότι, με τη λήξη της συμφωνίας, δεν αισθάνεται πλέον δεσμευμένη από τους περιορισμούς που αυτή προέβλεπε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε χθες, Τετάρτη, ότι η Ουάσιγκτον δεν απάντησε ποτέ επισήμως στην πρόταση της Μόσχας για παράταση της συνθήκης κατά έναν ακόμη χρόνο, πριν από την οριστική εκπνοή της.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τη λήξη της New START, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε τη σύναψη μιας «καλύτερης» συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι σε οποιοδήποτε μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να συμμετέχει και η Κίνα, η οποία επεκτείνει με ταχύ ρυθμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Το Πεκίνο απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ η Μόσχα δεν θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή της Κίνας σε νέα συμφωνία.

Κλείσιμο
Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να ξεκινήσουν άμεσα νέες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας που θα αντικαταστήσει τη New START. Ωστόσο, υπό το βάρος της γενικευμένης γεωπολιτικής έντασης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν φαντάζει πιθανό στο άμεσο μέλλον.
επιμέλεια: Νάνσυ Κουλούρα
32 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

95 Χρόνια Παπαστράτος: Ξεχωρίζει ξανά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης