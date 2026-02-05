Τραμπ για Μινεσότα: Διέταξε την αποχώρηση 700 μελών της ICE, όμως «πρέπει να παραμείνουμε σκληροί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνεται της σκληρής γραμμής στο Μεταναστευτικό, ενώ τοπικές αρχές ζητούν ταχύτερη αποκλιμάκωση μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών - Περίπου 2.000 αξιωματικοί θα παραμείνουν στη Μινεσότα

Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «πιο ήπιας προσέγγισης», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται η «σκληρή» στρατηγική της κυβέρνησής του.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ομοσπονδιακή γραμμή στο Μεταναστευτικό θα παραμείνει αυστηρή, καλώντας παράλληλα τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς. «Δεν προέκυψε απλώς επειδή το ήθελα. Περιμένουμε να απελευθερώσουν κρατούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε στείλει από τον Δεκέμβριο χιλιάδες πράκτορες και αξιωματικούς στη Μινεσότα, σε μια επιχείρηση που στελέχη της U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) χαρακτήρισαν ως τη «μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ» η υπηρεσία. Ωστόσο, η επιχείρηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των επιθετικών τακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ η οργή κλιμακώθηκε μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών - της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι - σε περιστατικά με ομοσπονδιακές δυνάμεις.



Περίπου 2.000 αξιωματικοί θα παραμείνουν στη Μινεσότα



Χόμαν,



Μέχρι τον περασμένο μήνα, σε τουλάχιστον επτά από τις 87 κομητείες της Μινεσότα οι σερίφηδες είχαν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την ICE, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για κρατούμενους που ενδέχεται να βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Το Υπουργείο Διορθωτικών Υπηρεσιών της πολιτείας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την ICE, ενημερώνοντάς την όταν μετανάστες καταδικασμένοι για κακουργήματα πρόκειται να αποφυλακιστούν.



Αντίθετα, η φυλακή της κομητείας Χένεπιν, όπου ανήκει και η Μινεάπολις, ακολουθεί από το 2019 πολιτική μη κοινοποίησης στοιχείων για απλές υποθέσεις μετανάστευσης, επικαλούμενη λόγους δημόσιας ασφάλειας και τον φόβο ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά αποφεύγουν να καταγγέλλουν εγκλήματα. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Κιθ Έλισον, έχει ξεκαθαρίσει ότι κάθε συμφωνία κράτησης για λογαριασμό ομοσπονδιακών αρχών απαιτεί έγκριση από το εκλεγμένο συμβούλιο της εκάστοτε κομητείας.



«Θετική, αλλά ανεπαρκής εξέλιξη»



Κλείσιμο Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι πρόκειται για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας όμως πως η παρουσία 2.000 ομοσπονδιακών αξιωματικών «δεν συνιστά αποκλιμάκωση». «Η επιχείρηση Operation Metro Surge υπήρξε καταστροφική για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους μας. Πρέπει να τερματιστεί άμεσα», ανέφερε.



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ζητώντας ταχύτερη και μεγαλύτερη αποχώρηση δυνάμεων, πολιτειακές έρευνες για τους θανάτους των Πρέτι και Γκουντ και «τον τερματισμό αυτής της εκστρατείας αντιποίνων». Ο Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε από πυρά πρακτόρων της Συνοριακής Φύλαξης, ενώ η Γκουντ είχε πυροβοληθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα από αξιωματικό της ICE στη Μινεάπολη.



Η κυβέρνηση Τραμπ ανέθεσε την περασμένη εβδομάδα στον Τομ Χόμαν τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης στη Μινεσότα, ενώ αποφασίστηκε και η απομάκρυνση του Γκρέγκορι Μποβίνο, ανώτατου στελέχους της Συνοριακής Φύλαξης, του οποίου οι τακτικές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί ενήργησαν σε αυτοάμυνα και στις δύο θανατηφόρες υποθέσεις, ισχυρισμοί που αμφισβητούνται από βίντεο αυτοπτών μαρτύρων και δηλώσεις τοπικών αρχών.



Έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο B.H. Whipple, κοντά στη Μινεάπολη, μικρή ομάδα διαδηλωτών που διατηρεί καθημερινή παρουσία επί εβδομάδες παρακολούθησε τις δηλώσεις Χόμαν μέσω ραδιοφώνου. «Είμαστε ήδη στα όριά μας. Οι 700 δεν νομίζω ότι θα κάνουν διαφορά», είπε ο 78χρονος Τζέιμς Γουέρλ.



Την προσωπική του εντολή για την αποχώρηση 700 ομοσπονδιακών αστυνομικών από τη Μινεσότα, στο πλαίσιο της εκτεταμένης επιχείρησης για τη μετανάστευση, αποκάλυψε την Τετάρτη οαφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας «πιο ήπιας προσέγγισης», χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται η «σκληρή» στρατηγική της κυβέρνησής του.Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του στο NBC, ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ομοσπονδιακή γραμμή στο Μεταναστευτικό θα παραμείνει αυστηρή, καλώντας παράλληλα τις τοπικές αρχές να συνεργαστούν με τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς. «Δεν προέκυψε απλώς επειδή το ήθελα. Περιμένουμε να απελευθερώσουν κρατούμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε στείλει από τον Δεκέμβριο χιλιάδες πράκτορες και αξιωματικούς στη Μινεσότα, σε μια επιχείρηση που στελέχη τηςχαρακτήρισαν ως τη «μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ» η υπηρεσία. Ωστόσο, η επιχείρηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις λόγω των επιθετικών τακτικών που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ η οργή κλιμακώθηκε μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών - τηςκαι του- σε περιστατικά με ομοσπονδιακές δυνάμεις.Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο «τσάρος των συνόρων» του Λευκού Οίκου, Τομ δήλωσε ότι περίπου 2.000 ομοσπονδιακοί αξιωματικοί και πράκτορες θα παραμείνουν στην πολιτεία. Όπως εξήγησε, η μερική αποχώρηση αποφασίστηκε μετά από έναν «άνευ προηγουμένου αριθμό κομητειών» που άρχισαν να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές, επιτρέποντας στην ICE να αναλαμβάνει τη φύλαξη μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα πριν την αποφυλάκισή τους. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποιες κομητείες αύξησαν τη συνεργασία τους. «Πρόκειται για έξυπνη αστυνόμευση, όχι για λιγότερη αστυνόμευση», τόνισε.Μέχρι τον περασμένο μήνα, σε τουλάχιστον επτά από τις 87 κομητείες της Μινεσότα οι σερίφηδες είχαν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με την, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για κρατούμενους που ενδέχεται να βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Το Υπουργείο Διορθωτικών Υπηρεσιών της πολιτείας συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την ICE, ενημερώνοντάς την όταν μετανάστες καταδικασμένοι για κακουργήματα πρόκειται να αποφυλακιστούν.Αντίθετα, η φυλακή της κομητείας Χένεπιν, όπου ανήκει και η Μινεάπολις, ακολουθεί από το 2019 πολιτική μη κοινοποίησης στοιχείων για απλές υποθέσεις μετανάστευσης, επικαλούμενη λόγους δημόσιας ασφάλειας και τον φόβο ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά αποφεύγουν να καταγγέλλουν εγκλήματα. Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας,έχει ξεκαθαρίσει ότι κάθε συμφωνία κράτησης για λογαριασμό ομοσπονδιακών αρχών απαιτεί έγκριση από το εκλεγμένο συμβούλιο της εκάστοτε κομητείας.Τοπικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την αποχώρηση «θετική εξέλιξη», αλλά ανεπαρκή. Ο δήμαρχος της Μινεάπολις,δήλωσε ότι πρόκειται για «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας όμως πως η παρουσία«δεν συνιστά αποκλιμάκωση». «Η επιχείρηση Operation Metro Surge υπήρξε καταστροφική για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους μας. Πρέπει να τερματιστεί άμεσα», ανέφερε.Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνήτης της Μινεσότα,ζητώντας ταχύτερη και μεγαλύτερη αποχώρηση δυνάμεων, πολιτειακές έρευνες για τους θανάτους των Πρέτι και Γκουντ και «τον τερματισμό αυτής της εκστρατείας αντιποίνων». Ο, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, σκοτώθηκε από πυρά πρακτόρων της Συνοριακής Φύλαξης, ενώ ηείχε πυροβοληθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα από αξιωματικό της ICE στη Μινεάπολη.Η κυβέρνηση Τραμπ ανέθεσε την περασμένη εβδομάδα στοντον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης στη Μινεσότα, ενώ αποφασίστηκε και η απομάκρυνση του, ανώτατου στελέχους της Συνοριακής Φύλαξης, του οποίου οι τακτικές είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί ενήργησαν σε αυτοάμυνα και στις δύο θανατηφόρες υποθέσεις, ισχυρισμοί που αμφισβητούνται από βίντεο αυτοπτών μαρτύρων και δηλώσεις τοπικών αρχών.Έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο B.H. Whipple, κοντά στη Μινεάπολη, μικρή ομάδα διαδηλωτών που διατηρεί καθημερινή παρουσία επί εβδομάδες παρακολούθησε τις δηλώσεις Χόμαν μέσω ραδιοφώνου. «Είμαστε ήδη στα όριά μας. Οι 700 δεν νομίζω ότι θα κάνουν διαφορά», είπε ο 78χρονος

Ο Χόμαν ανακοίνωσε επίσης αναδιοργάνωση των δυνάμεων, με πράκτορες της Συνοριακής Φύλαξης και της ICE να υπάγονται πλέον σε «ενιαία αλυσίδα διοίκησης». Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση, σημειώνοντας ότι αυτή εξαρτάται από τη συνεχιζόμενη συνεργασία των τοπικών αρχών και τη μείωση της βίας και της ρητορικής κατά των αξιωματικών.



Οι σερίφηδες της πολιτείας συζητούν το ενδεχόμενο συμφωνιών που θα επιτρέπουν την κράτηση ατόμων για έως 48 ώρες μετά την προβλεπόμενη αποφυλάκισή τους, ώστε να παραδοθούν σε ομοσπονδιακές αρχές. Παράλληλα, εξετάζονται τρόποι καλύτερης επικοινωνίας με την ICE και μεταφοράς κρατουμένων εντός των φυλακών, πρακτική που θεωρείται ασφαλέστερη από νέες συλλήψεις στον δρόμο.



Η επιχείρηση έχει οδηγήσει σε πολυήμερες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και ομοσπονδιακών δυνάμεων, με χρήση σπρέι πιπεριού και επεισόδια βίας. Τον τελευταίο μήνα, 158 άτομα συνελήφθησαν για επιθέσεις ή παρεμπόδιση έργου αστυνομικών, σύμφωνα με τον Χόμαν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η παρεμπόδιση της επιβολής του νόμου μπορεί να παρατείνει την ομοσπονδιακή παρουσία στην πολιτεία.