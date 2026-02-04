Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα
Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ
Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην απομάκρυνση περίπου 700 πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν.
Με την άμεση αποχώρηση των 700, θα απομείνουν περίπου 2.000 πράκτορες της ICE στη Μινεσότα. «Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο με τις τοπικές Aρχές» σημείωσε.
«Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα» δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές» πρόσθεσε.
Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ, ωστόσο ο Χόμαν δεν διευκρίνισε αν αφορά μόνο τη Μινεάπολη ή όλη την Πολιτεία της Μινεσότα.
Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε κλίμα έντασης στην πόλη.
Ο Χόμαν σημείωσε επίσης ότι στα σχέδιά του είναι να εξοπλιστούν, σε πανεθνικό επίπεδο, όλοι οι πράκτορες της ICE με κάμερες σώματος, όμως προτεραιότητα προς το παρόν θα δοθεί σε εκείνους που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη.
