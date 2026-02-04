Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα
ΚΟΣΜΟΣ
Μινεσότα Μινεάπολη

Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα

Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ

Η κυβέρνηση Τραμπ αποσύρει 700 πράκτορες της ICE από τη Μινεσότα
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην απομάκρυνση περίπου 700 πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) από τη Μινεσότα, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο λεγόμενος «τσάρος των συνόρων», Τομ Χόμαν.

Με την άμεση αποχώρηση των 700, θα απομείνουν περίπου 2.000 πράκτορες της ICE στη Μινεσότα. «Δεν είχαμε ποτέ τέτοιου είδους συνεργασία, σε τέτοιο επίπεδο με τις τοπικές Aρχές» σημείωσε.

«Για να είμαι ξεκάθαρος, ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει πλήρως να επιτύχει τον στόχο των μαζικών απελάσεων κατά τη διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης και οι ενέργειες επιβολής του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης θα συνεχίζονται καθημερινά σε όλη αυτή τη χώρα» δήλωσε ο Χόμαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έδωσε μια υπόσχεση. Και δεν έχουμε λάβει διαφορετικές εντολές» πρόσθεσε.

Tom Homan: "We will draw down 700 people effective today."

Η αποχώρηση των πρακτόρων έχει άμεση ισχύ, ωστόσο ο Χόμαν δεν διευκρίνισε αν αφορά μόνο τη Μινεάπολη ή όλη την Πολιτεία της Μινεσότα.

Δύο διαδηλωτές σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που οδήγησε σε ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και σε κλίμα έντασης στην πόλη.

Ο Χόμαν σημείωσε επίσης ότι στα σχέδιά του είναι να εξοπλιστούν, σε πανεθνικό επίπεδο, όλοι οι πράκτορες της ICE με κάμερες σώματος, όμως προτεραιότητα προς το παρόν θα δοθεί σε εκείνους που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης