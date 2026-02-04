Δικηγόρος της ICE παύθηκε από τα καθήκοντά της αφού δήλωσε σε δικαστήριο ότι η δουλειά της είναι χάλια

Η Λι εξήγησε στον δικαστή ότι «ηλιθιωδώς» προσφέρθηκε εθελοντικά να εργαστεί στην Εισαγγελία από τις 5 Ιανουαρίου για να βοηθήσει στις εκατοντάδες υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί μετά την έναρξη της επιχείρησης Metro Surge στη Μινεσότα