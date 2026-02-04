Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Εκτροχιασμός τρένου

Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εκτροχιασμός βαγονιών εμπορικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτσετόβκα-2, στην πόλη Μιτσουρίνσκ της περιφέρειας Ταμπόφ στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο φορτίο, που μετέφερε βενζίνη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ειδικοί συρμοί αποκατάστασης. Η κυκλοφορία των τρένων μέσω του σταθμού έχει διακοπεί, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια προς τις νότιες κατευθύνσεις.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν τη συγκρότηση επιχειρησιακού κέντρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του συμβάντος, ενώ τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης