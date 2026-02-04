Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη
Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη έπειτα από εκτροχιασμό εμπορικού τρένου που μετέφερε βενζίνη
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός
Εκτροχιασμός βαγονιών εμπορικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) στον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτσετόβκα-2, στην πόλη Μιτσουρίνσκ της περιφέρειας Ταμπόφ στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο φορτίο, που μετέφερε βενζίνη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ειδικοί συρμοί αποκατάστασης. Η κυκλοφορία των τρένων μέσω του σταθμού έχει διακοπεί, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια προς τις νότιες κατευθύνσεις.
Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν τη συγκρότηση επιχειρησιακού κέντρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του συμβάντος, ενώ τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ειδικοί συρμοί αποκατάστασης. Η κυκλοφορία των τρένων μέσω του σταθμού έχει διακοπεί, ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια προς τις νότιες κατευθύνσεις.
Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι ανακοίνωσαν τη συγκρότηση επιχειρησιακού κέντρου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του συμβάντος, ενώ τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.
JUST IN: Freight train derails in Michurinsk, Russia, causing huge explosion pic.twitter.com/mLHBOMXEJF— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα