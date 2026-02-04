Οι Ρώσοι ζώνουν Αφρικανούς με νάρκες και τους στέλνουν στο μέτωπο, αφού τους εξαπάτησαν με υποσχέσεις για δουλειά - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

που εξακολουθούν να βρίσκονται ή βρέθηκαν στο μέτωπο, οι οποίοι καταγγέλλουν ρατσιστική συμπεριφορά, μη καταβολή μισθών και μεγάλες απώλειες ζωών. Αρκετοί δηλώνουν ότι τους κατασχέθηκαν τα διαβατήρια, καθιστώντας αδύνατη τη διαφυγή τους.





Το βίντεο με τις μαρτυρίες των Αφρικανών που βρέθηκαν να πολεμούν στην Ουκρανία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 35χρονου Κενυάτη Φράνσις Ντουνγκού Ννταρούα, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρωσία με την υπόσχεση εργασίας ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε σε βίντεο με στρατιωτική στολή, προειδοποιώντας άλλους Αφρικανούς να μην δεχτούν αντίστοιχες προτάσεις, ενώ από τον Οκτώβριο αγνοείται.

«Μας πήραν στον στρατό ακόμη κι αν δεν είχαμε υπηρετήσει ποτέ και μας έστειλαν στο μέτωπο. Πολλοί φίλοι μου πέθαναν για τα χρήματα», λέει.

Την ίδια ώρα, άλλος Αφρικανός καταγγέλλει ότι, ενώ βρισκόταν στο μέτωπο, Ρώσος στρατιώτης τον απείλησε με όπλο και του άρπαξε την τραπεζική κάρτα, προσθέτοντας: «Είμαι εδώ επτά μήνες και δεν έχω πληρωθεί ούτε ένα σεντ».

«Μόλις μπεις στον ρωσικό στρατό, ή δραπετεύεις ή πεθαίνεις», συμπληρώνει ο

Κενυάτης Πάτρικ Κουόμπα, που κατάφερε να διαφύγει.



