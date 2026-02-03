Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στη Μιανμάρ
Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη Μιανμάρ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.
