Να «κατέβει» το site του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητούν θύματα του Επστάιν που είδαν τα στοιχεία τους σε δημόσια θέα

Η Παμ Μπόντι αναγνώρισε το λάθος και δήλωσε ότι το υπουργείο εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ότι «απέσυρε χιλιάδες έγγραφα και αρχεία πολυμέσων » - Επηρεάστηκαν πάνω από 100 άτομα, λένε οι δικηγόροι των θυμάτων Επστάιν