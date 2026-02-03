Σκάνδαλο σε βουδιστικό ναό στην Ταϊλάνδη: Συνελήφθησαν μοναχοί με πορνό, ερωτικά βοηθήματα και ναρκωτικά
Μοναχοί Ταϊλάνδη Ναρκωτικά Πορνό Ερωτικά βοηθήματα Συλλήψεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο ηγούμενος του ναού - Οι αστυνομικοί βρήκαν μέχρι και... αντλία μεγέθυνσης πέους

Στη σύλληψη τεσσάρων βουδιστών μοναχών προχώρησαν αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη όταν κατά τη διάρκεια εφόδου σε ναό εντοπίστηκαν πορνογραφικό υλικό, σεξουαλικά βοηθήματα, λίστα συνοδών και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου στον ναό Phrom Sunthon, στην επαρχία Τσονμπούρι, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για όπλα και χρήση ναρκωτικών εντός του ναού.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έρευνα στα δωμάτια των μοναχών βρέθηκαν χρήματα, ένα πιστόλι, αντλία μεγέθυνσης πέους, λίστα επαφών εκδιδόμενων γυναικών, καθώς και συσκευή αναπαραγωγής DVD με πορνογραφικό δίσκο στο εσωτερικό της. Παράλληλα, τρεις από τους μοναχούς φέρονται να βρέθηκαν θετικοί σε μεθαμφεταμίνη



Οι συλληφθέντες είναι οι Phra Supachai Jantawong (35 ετών), Phra Wirat Mukdasanit (45 ετών), Phra Thanapol Maison (59 ετών), καθώς και ο ηγούμενος του ναού, Phra Photisang Taebmuan.

Και οι τέσσερις μοναχοί καθαιρέθηκαν από το μοναχικό αξίωμα και τους απαγορεύτηκε η συνέχιση της θρησκευτικής τους ιδιότητας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις μοναχοί που φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικών θα παραπεμφθούν σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ενώ ο ηγούμενος παραδόθηκε στις μεταναστευτικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο και αναμένεται να απελαθεί.

Ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για την ανακούφιση από χρόνιους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

