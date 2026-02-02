Προ των πυλών η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά στην Πορτογαλία

Ο νόμος που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο προβλέπει ότι οι έφηβοι ηλικίας 13 έως 16 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους και ότι οι πλατφόρμες υποχρεούνται να εισαγάγουν ένα σύστημα εξακρίβωσης της ηλικίας και της γονικής άδειας συμβατό με τα λογισμικά που χρησιμοποιεί η πορτογαλική διοίκηση