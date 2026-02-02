Η αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Ροκ σταρ ο πρωθυπουργός της Αρμενίας: Ο Πασινιάν ανέβηκε στη σκηνή κι έπαιξε ντραμς σε συναυλία
Ο Αρμένιος πρωθυπουργός έχει σχηματίσει μπάντα με την ονομασία «Varchaband», συνδυάζοντας την αρμενική λέξη «varchapet», που σημαίνει «πρωθυπουργός», με την αγγλική λέξη «band»
Σε μια ασυνήθιστη δημόσια εμφάνιση για εν ενεργεία πολιτικό ηγέτη, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέβηκε στη σκηνή στο Γερεβάν και έπαιξε κρουστά σε συναυλία που είχε οργανώσει ο ίδιος με τη μπάντα του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των μέσων ενημέρωσης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αρμενική πρωτεύουσα και σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο Πασινιάν εμφανίστηκε δημόσια ως μουσικός μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. Η συναυλία είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, ενώ η είσοδος επιτρεπόταν μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχε οργανωμένο ενδιαφέρον και ελεγχόμενη προσέλευση.
Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε αποσπάσματα από τη συναυλία στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Caliber.Az, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από τη σκηνή και τη συμμετοχή του στο μουσικό δρώμενο.
Ο Πασινιάν εμφανίστηκε μαζί με το συγκρότημά του, που φέρει την ονομασία «Varchaband». Το όνομα αποτελεί λογοπαίγνιο, συνδυάζοντας την αρμενική λέξη «varchapet», που σημαίνει «πρωθυπουργός», με την αγγλική λέξη «band», υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του εγχειρήματος. Εκτός του ίδιου, το γκρουπ περιλαμβάνει έναν πιανίστα, έναν κιθαρίστα, έναν σαξοφωνίστα και δύο τραγουδίστριες.
Το ενδιαφέρον για τις μουσικές δραστηριότητες του Αρμένιου πρωθυπουργού δεν είναι καινούργιο. Τον Αύγουστο του 2025, η αρμενική εφημερίδα Graparak είχε αποκαλύψει ότι ο Πασινιάν και η σύζυγός του Άννα Χακομπιάν είχαν ξεκινήσει μαθήματα μουσικής, μαθαίνοντας να παίζουν διάφορα όργανα, μεταξύ των οποίων κιθάρα και ντραμς. Λίγο αργότερα, ο ίδιος είχε αναρτήσει βίντεο στα οποία εμφανιζόταν να παίζει τύμπανα, προκαλώντας σχόλια και συζητήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
Ο Πασινιάν, πάντως, δεν είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης με σχέση με τα κρουστά. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι είχε στο παρελθόν συμμετάσχει σε συγκρότημα heavy metal, ενώ πρόσφατα έπαιξε ντραμς σε δημοφιλή τραγούδια K-pop μαζί με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-Μιουνγκ.
🚀Armenia’s prime minister has given his debut concert in Yerevan— NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026
Nikol Pashinyan formed his own band, where he plays the drums.
He may even go on a full concert tour across Armenia in the future.
Global stardom is just around the corner 👍 pic.twitter.com/M9NWSY8oUr
Armenia’s prime minister to debut with his band in Yerevan concert— JAMnews (@JAMnewsCaucasus) January 26, 2026
Nikol Pashinyan said he will make his musical debut on Jan. 30, performing in Yerevan with his newly formed band.
Pashinyan announced the concert on social media, unveiling the band’s name and logo –… pic.twitter.com/57SM50mD1Z
