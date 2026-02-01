Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Το Ισραήλ άνοιξε ξανά τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, θα είναι μόνο για πεζούς
Η μεθοριακή διάβαση είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας
Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα "περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων" του παλαιστινιακού θύλακα.
"Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας", η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα "για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων", ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
"Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές", πρόσθεσε η Cogat.
