Το Ιράν χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» όλους τους ευρωπαϊκούς στρατούς

Αντίποινα για τα μέτρα κατά των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου - Ο ίδιος και βουλευτές φόρεσαν στρατιωτική στολή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις