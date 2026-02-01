Το Ιράν χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» όλους τους ευρωπαϊκούς στρατούς
Αντίποινα για τα μέτρα κατά των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου - Ο ίδιος και βουλευτές φόρεσαν στρατιωτική στολή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις
Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.
«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.
Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς
Mohammad Bagher Qalibaf, Speaker of Iran’s Parliament:— The Middle Eastern (@TMiddleEastern) February 1, 2026
“In accordance with Article 7 of the reciprocal action law, in response to the designation of the IRGC as a terrorist organization, the armed forces of European countries will be classified as terrorist organizations, and… https://t.co/4i3xnYbx43 pic.twitter.com/ZPRflan8nx
Members of the Iranian Parliament, including Parliament Speaker Qalibaf, donned green in support of the Islamic Revolution Guard Corps.— Press TV 🔻 (@PressTV) February 1, 2026
Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/xms4gwZSm6
