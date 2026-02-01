Το Ιράν χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» όλους τους ευρωπαϊκούς στρατούς
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Φρουροί της Επανάστασης Τρομοκρατική οργάνωση

Αντίποινα για τα μέτρα κατά των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου - Ο ίδιος και βουλευτές φόρεσαν στρατιωτική στολή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις

Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης.



«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς

