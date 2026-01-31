Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ
Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ
Στα 3,8 δισ. δολάρια το μέγιστο κόστος
Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση 30α επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.
Το τίμημα προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η συμφωνία έρχεται με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.
Το τίμημα προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η συμφωνία έρχεται με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα