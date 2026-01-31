Πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την πώληση 30 επιθετικών ελικοπτέρων Apache στο Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ

Στα 3,8 δισ. δολάρια το μέγιστο κόστος

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση 30α επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache και συναφούς υλικού και υπηρεσιών στο Ισραήλ, τον στενότερο σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Το τίμημα προβλέπεται ότι θα ανέλθει συνολικά σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία έρχεται με φόντο την τήρηση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.
