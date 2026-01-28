Άντρας στη Ρωσία δένει καλώδιο στη μέση αγοριού και το κατεβάζει, γελώντας, από παράθυρο διαμερίσματος - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Διαμέρισμα καλώδιο Αγόρι

Άντρας στη Ρωσία δένει καλώδιο στη μέση αγοριού και το κατεβάζει, γελώντας, από παράθυρο διαμερίσματος - Δείτε βίντεο

Τη σκηνή καταγράφουν φίλοι του άντρα, οι οποίοι γελούν επίσης, παρακολουθώντας... το κατόρθωμα του φίλου τους

Ένα βίντεο που παρουσιάζει... έναν πολύ περίεργο τρόπο διασκέδασης από μια παρέα ενηλίκων στη Ρωσία, κυκλοφορεί στα social media.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ένας άντρας που βρίσκεται με την παρέα του σε ένα διαμέρισμα στην περιοχή Βορονέζ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δένει ένα καλώδιο στη μέση ενός μικρού αγοριού και στη συνέχεια, το βγάζει έξω από ένα ανοιχτό παράθυρο και το κατεβάζει σιγά-σιγά, μέσα στο σκοτάδι, προς τους κάτω ορόφους.



Αν και η επικινδυνότητα του εγχειρήματος είναι προφανής, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί τον άντρα και τους φίλους του που τραβούν το βίντεο από κινητή συσκευή, καθώς ακούγονται... να γελάνε! Τελικά, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άντρας ανεβάζει το αγόρι και το περνά ξανά μέσα στο διαμέρισμα... σα να είναι σακί, ενώ ο ίδιος σκάει στα γέλια, προφανώς ικανοποιημένος από... το κατόρθωμά του!
