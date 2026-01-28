Η πρώτη κρατική έκθεση για τον θάνατο του Πρέτι στη Μινεάπολη: Δύο πράκτορες τον πυροβόλησαν
Ένας αξιωματικός φώναζε «έχει όπλο» και δύο άλλοι τον πυροβόλησαν πέντε δευτερόλεπτα μετά, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας, που φέρνει στην επιφάνεια το CNN
Λεπτομέρειες για το θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε στη Μινεάπολη το Σάββατο, όταν ένας 37χρονος διαδηλωτής, ο νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων της ICE, παρουσιάζει η πρώτη, αρχική έκθεση που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και έστειλε στο Κογκρέσο, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα το CNN.
Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία φέρνει στη δημοσιότητα το CNN και προέκυψε από έρευνες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP), ένας αστυνομικός φώναξε επανειλημμένα «έχει όπλο!», πριν ανοίξουν πυρ δύο αστυνομικοί, ενώ προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον Πρέτι στο έδαφος. Η έκθεση αναφέρει ότι «οι αξιωματικοί προσπάθησαν να συλλάβουν τον Πρέτι, ο οποίος αντιστάθηκε και ακολούθησε πάλη».
«Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) φώναξε πολλές φορές: «Έχει όπλο!»» λέει η έκθεση και συνεχίζει: «Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) πυροβόλησε με το Glock 19 που του είχε χορηγήσει η CBP και ένας (αστυνομικός της Υπηρεσίας Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας) πυροβόλησε επίσης με το Glock 47 που του είχε χορηγήσει η CBP εναντίον του Πρέτι».
Η έκθεση δεν αναφέρει συγκεκριμένα εάν οι σφαίρες που έριξαν και οι δύο αστυνομικοί χτύπησαν τον Πρέτι.
Σύμφωνα με την έκθεση, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με το αν οι πράκτορες στόχευσαν στο όπλο που είχε πάνω του ο Πρέτι, καθώς βίντεο του περιστατικού που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν αστυνομικό να αφαιρεί το όπλο του 37χρονου από τη μέση του πριν από τη στιγμή των πυροβολισμών.
Η σημερινή έκθεση, που προέρχεται από την εσωτερική έρευνα της CBP, είναι η πρώτη που δημοσιεύεται στο πλαίσιο των ερευνών γύρω από το περιστατικό.
Η έκθεση συνεχίζει με την αναφορά ότι, μετά τον πυροβολισμό, ένας αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας δήλωσε ότι είχε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι και το απομάκρυνε από τη σκηνή, τοποθετώντας το στο όχημά του. Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι αξιωματικοί παρείχαν ιατρική βοήθεια στον Πρέτι, σκίζοντας τα ρούχα του και τοποθετώντας επιδέσμους στις πληγές του στο στήθος, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την έκθεση, πριν από τον πυροβολισμό, ένας αξιωματικός της συνοριακής αστυνομίας είχε προσπαθήσει να απομακρύνει δύο γυναίκες που σφύριζαν στον δρόμο, αλλά εκείνες αντέδρασαν και αρνήθηκαν να κινηθούν. Η μία από τις γυναίκες έτρεξε προς έναν άνδρα, τον οποίο αργότερα η αστυνομία ταυτοποίησε ως τον Άλεξ Πρέτι.
Ο Πρέτι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, αντέδρασε στη σύλληψη και οι αξιωματικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν. Η σύγκρουση κατέληξε στους θανάσιμους πυροβολισμούς, ενώ πάνω από 10 λεπτά μετά το συμβάν, ο 37χρονος παρελήφθη από τις υπηρεσίες έκτακτης ιατρικής βοήθειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκε στο τοπικό Ιατρικό Κέντρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
