Σε 16 περιστατικά πυροβολισμών εμπλέκονται πράκτορες της ICE τους τελευταίους 7 μήνες, κανένας δεν έχει αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις
Κύμα αγανάκτησης έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η σπουδή του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της κυβέρνησής τους να καλύψουν τους πράκτορες της ICE και να αποδώσουν ευθύνες στα θύματα
Σε 16 περιστατικά πυροβολισμών από τον Ιούλιο, κανένας αξιωματικός του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις.
Η σπουδή της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπιστεί τους εμπλεκόμενους αξιωματικούς και να αποδώσει ευθύνες στα θύματα, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι έρευνες, έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης και έντονες απαιτήσεις για λογοδοσία αλλά το σημαντικότερο έχει προξενήσει μία σημαντική πτώση στα ποσοστά αποδοχής τόσο του Προέδρου όσο και την ίδιας της «αναβαθμισμένης» επί ημερών του υπηρεσίας.
Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν πυρά εναντίον οδηγών κατά τη διάρκεια ελέγχων σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Σικάγο, όπου η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ενισχύσει επίσης σημαντικά την παρουσία αξιωματικών μετανάστευσης. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες – ανάμεσά τους τέσσερις Αμερικανοί πολίτες. Τρεις έχουν χάσει τη ζωή τους.
Κανένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), της Συνοριακής Περιπολίας ή της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις. Ούτε έχουν ανακοινωθεί εσωτερικά πειθαρχικά μέτρα.
Παραδοσιακά, τέτοιες υποθέσεις ερευνώνται τόσο από πολιτειακές όσο και από ομοσπονδιακές αρχές. Όμως οι πρόωρες δηλώσεις της κυβέρνησης, που χαρακτήρισαν τα δύο θύματα στη Μινεάπολη «εγχώριους τρομοκράτες», έχουν υπονομεύσει την αξιοπιστία των ερευνών.
Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων, σε πολλές περιπτώσεις, διαψεύδουν τις επίσημες εκδοχές. Σε άλλες, αποκαλύπτεται ότι το DHS αναγκάστηκε εκ των υστέρων να αναθεωρήσει όσα είχε ανακοινώσει.
Έχουν ανοίξει πυρ 16 φορέςΑπό τον Ιούλιο, στελέχη του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχουν ανοίξει πυρ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επιβολής του νόμου ή εναντίον πολιτών που διαμαρτύρονταν για τις δράσεις τους 16 φορές. Όπως και στους πρόσφατους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη, σε όλες τις περιπτώσεις η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να χαρακτηρίσει τις ενέργειες «δικαιολογημένες», χωρίς να αναμένει την ολοκλήρωση των ερευνών.
Ποινικές διώξεις για τα θύματα, ασυλία για τους αυτουργούςΗ ανησυχία δεν αφορά μόνο τη βία, αλλά και την αντίδραση της κυβέρνησης. Νομικοί επισημαίνουν ότι οι αρχές έσπευσαν να απαγγείλουν κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον όσων δέχθηκαν πυρά. Ωστόσο, σε τέσσερις από τις δέκα υποθέσεις, οι εισαγγελείς απέσυραν τις κατηγορίες ή δικαστές τις απέρριψαν, όταν στοιχεία ήρθαν στο φως και αντέκρουσαν το επίσημο αφήγημα.
Αμφιβολίες για τις ομοσπονδιακές έρευνεςΗ υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ επαναλαμβάνει ότι οι αξιωματικοί μετανάστευσης αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές, στο πλαίσιο της επιθετικής πολιτικής απελάσεων του Λευκού Οίκου. Το DHS, πάντως, δεν απάντησε σε ερωτήματα της Washington Post αλλά και άλλων αμερικανικών μέσων - πλην του Fox News - για το αν έχει επιβάλει πειθαρχικά μέτρα σε κάποιον από τους εμπλεκόμενους.
Βίντεο, αντιφάσεις και φόβοςΑπό το Σικάγο έως την Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον, πολίτες που δέχθηκαν πυρά μιλούν για ζωές που άλλαξαν ανεπιστρεπτί. Πατέρες τριών παιδιών, οδηγοί που γλίτωσαν από τύχη, κατηγορίες που κατέρρευσαν στο δικαστήριο – αλλά χωρίς καμία συνέπεια για τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.
