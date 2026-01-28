Υπαναχώρηση από σύμβουλο του Τραμπ: Πιθανές «παραβιάσεις του πρωτοκόλλου» στη δολοφονία του Πρέτι
Υπαναχώρηση από σύμβουλο του Τραμπ: Πιθανές «παραβιάσεις του πρωτοκόλλου» στη δολοφονία του Πρέτι
Ο ίδιος λίγες ημέρες νωρίτερα αποκαλούσε τον 37χρονο νοσηλευτή, που έπεσε νεκρός από τα πυρά της ICE, «δυνάμει δολοφόνο»
Ο Στίβεν Μίλερ, ακραίος αλλά με μεγάλη επιρροή στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Τρίτη ότι ο θάνατος το Σάββατο διαδηλωτή στη Μινεάπολη μπορεί να οφειλόταν σε παραβίαση του πρωτοκόλλου από πλευράς των ομοσπονδιακών πρακτόρων που τον πυροβόλησαν.
Είναι μια θεαματική αλλαγή τόνου για την υπόθεση, για την οποία ως σήμερα ο Λευκός Οίκος τασσόταν ανεπιφύλακτα υπέρ των πρακτόρων τις υπηρεσίας.
«Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο», ανέφερε ο Μίλερ σε γραπτή δήλωσή του.
Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο μονάδας εντατικής θεραπείας—τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».
