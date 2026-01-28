Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Πολύ σύντομα θα καταρρεύσει η Κούβα, προβλέπει ο Τραμπ
Έπαιρναν το πετρέλαιό τους από τη Βενεζουέλα, αλλά όχι πια, είπε σε δημοσιογράφους
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» ενώ πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής του νησιού, το τελευταίο διάστημα δεν έχει στείλει πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.
«Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα. Πραγματικά είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάρρευση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.
«Ξέρετε, έπαιρναν τα χρήματά τους από τη Βενεζουέλα. Πήραν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Δεν τα παίρνουν πια», πρόσθεσε.
Μετά και την επιτυχημένη επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ο Τραμπ έχει μιλήσει για δράση κατά της Κούβας και άσκηση πίεσης στην ηγεσία της. Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να σταματήσει την παροχή πετρελαίου και χρημάτων από τη Βενεζουέλα, που είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της Κούβας.
Ο πρόεδρος της Κούβας, Ντιάς-Κανέλ, δήλωσε προ ημερών ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει ηθική εξουσία να επιβάλει συμφωνία στην Κούβα, μετά την πρόταση του Τραμπ ότι το νησί πρέπει να συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Trump:— Clash Report (@clashreport) January 27, 2026
Cuba will be failing pretty soon.
Cuba is really a nation that is very close to failing. pic.twitter.com/apKYkO300N
