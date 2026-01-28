Αποκλιμάκωση προαναγγέλλει ο Τραμπ για τη Μινεσότα, αλλά «δεν θα αποχωρήσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων το Σάββατο στη Μινεάπολη.», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα. Έσπευσε να διευκρινίσει πως «», αλλά για μια αλλαγή».Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε με τον Τομ Χόμαν, τον αποκαλούμενο «τσάρο των συνόρων», που ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε στη Μινεσότα για να επιβλέψει την κατάσταση.Για τους θανάτουςαπό πυροβολισμούς πρακτόρων της ICE, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «τρομερά» περιστατικά. Μίλησε πάντως θετικά για τους γονείς της Γκουντ, που είναι γνωστό ότι τον στηρίζουν, και άφησε να εννοηθεί ότι η κόρη τους «είχε ριζοσπαστικοποιηθεί».Μετά τη συνομιλία του με το Fox, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε σε οπαδούς του στην Αϊόβα. Αν και η ομιλία επικεντρώθηκε στην οικονομία και άλλα εσωτερικής κατανάλωσης ζητήματα, δεν έλειψαν οι αναφορές στο μεταναστευτικό και τη Μινεσότα.Για την Μινεάπολη είπε ότι τα στατιστικά για την εγκληματικότητα είναι «καλά», επειδή οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις μετανάστευσης στην πόλη έβγαλαν τους «σκληρούς εγκληματίες» από τους δρόμους.Τόνισε ακόμη ότι οι διαμαρτυρίες στη Μινεσότα αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας να αποσπαστεί η προσοχή από μια εκτεταμένη ομοσπονδιακή έρευνα για απάτη σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές στην Πολιτεία.«Όλη αυτή η φασαρία, γίνονται για να μην μιλάει ο κόσμος για την απάτη, Το λέω από την πρώτη μέρα, είναι μια απόσπαση της προσοχής», είπε.