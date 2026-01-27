Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Τα γεγονότα στη Μινεάπολη «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας», καταγγέλλει ο Τζο Μπάιντεν
Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέφερε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Μινεάπολη και τους θανάτους δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων εν μέσω διαμαρτυριών κατά της παρουσίας των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση.
«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», δήλωσε ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα γεγονότα «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας ως Αμερικανών».
