Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας στην Αριζόνα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με τη Συνοριοφυλακή
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Αριζόνα Συνοριοφύλακες

Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας στην Αριζόνα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με τη Συνοριοφυλακή

Δεν έχουν δοθεί προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, έρευνα διεξάγουν οι τοπικές Αρχές

Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας στην Αριζόνα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με τη Συνοριοφυλακή
4 ΣΧΟΛΙΑ
Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα στις ΗΠΑ με έναν τραυματία να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, στις 7:30 τοπική ώρα διασώστες έλαβαν κλήση και έφτασαν σε σημείο  της περιοχής Σάντα Ρίτα, όπου εντόπισαν έναν άνδρα τραυματία από σφαίρα και έναν άλλον να είναι υπό κράτηση από ομάδα Συνοριοφυλάκων.

Ο τραυματίας φέρεται να έχει μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, ενώ δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας του. 

Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι τοπικές Αρχές.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης