Σε κρίσιμη κατάσταση άνδρας στην Αριζόνα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς με τη Συνοριοφυλακή
Δεν έχουν δοθεί προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, έρευνα διεξάγουν οι τοπικές Αρχές
Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε νωρίτερα στις ΗΠΑ με έναν τραυματία να είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, στις 7:30 τοπική ώρα διασώστες έλαβαν κλήση και έφτασαν σε σημείο της περιοχής Σάντα Ρίτα, όπου εντόπισαν έναν άνδρα τραυματία από σφαίρα και έναν άλλον να είναι υπό κράτηση από ομάδα Συνοριοφυλάκων.
Έρευνα για το περιστατικό διεξάγουν οι τοπικές Αρχές.
Ο τραυματίας φέρεται να έχει μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, ενώ δεν υπάρχουν διευκρινίσεις για την κατάσταση της υγείας του.
Arivaca, Arizona: Pima County Sheriff says deputies are responding to a shooting involving U.S. Border Patrol on Arivaca Road, with one person shot and in critical condition. Authorities are coordinating with FBI Phoenix–Tucson and CBP/ICE as the probe continues. https://t.co/84YBAexQ3a pic.twitter.com/at9fUrztjc— GeoTechWar (@geotechwar) January 27, 2026
