Ανώνυμη επιστολή στη δικογραφία για τον Ιμάμογλου, επιχειρούν να του «φορτώσουν» ελληνικές ρίζες στο κατηγορητήριο

Πρόκειται για επιστολή με ισχυρισμούς για το θρησκευτικό και εθνοτικό υπόβαθρο του προφυλακισμένου δημάρχου, στην οποία αναφέρεται ότι συγγενείς του ζουν στην Ελλάδα, με σκοπό να τον «φωτογραφίσουν» ως Έλληνα ή/και Χριστιανό





Το ανυπόγραφο έγγραφο, που προστέθηκε στον φάκελο της έρευνας από ανώτερο εισαγγελέα, ισχυρίζεται ότι η οικογένεια Ιμάμογλου άλλαξε επώνυμο τη δεκαετία του 1980 -από «Μουντάφα» στο σημερινό, που ετυμολογικά σημαίνει «γιος ιμάμη»- ώστε να εμφανίζεται ως μουσουλμανική, ενώ αναφέρει ότι συγγενείς του ζουν στην Ελλάδα. Η επιστολή δεν χαρακτηρίζει ρητά τον Ιμάμογλου ως Έλληνα ή Χριστιανό, ωστόσο, στο πλαίσιο παλαιότερων κατηγοριών, εκλαμβάνεται ευρέως ως υπαινιγμός προς αυτή την κατεύθυνση.





δικαστήριο αποδέχθηκε ένα ογκώδες κατηγορητήριο.



Δείτε την συγκεκριμένη επιστολή εδώ







Η ένταξη της επιστολής προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η τουρκική ποινική δικονομία επιτρέπει μεν τη συλλογή καταγγελιών και «πληροφοριών», συνήθως όμως απαιτεί επαλήθευση πριν αυτές αποκτήσουν αποδεικτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα πρακτικά, η επιστολή προστέθηκε με υπηρεσιακό σημείωμα του τότε αναπληρωτή προϊσταμένου εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, με αίτημα να «αξιολογηθεί» στο πλαίσιο της έρευνας.







Οι ισχυρισμοί της επιστολής επεκτείνονται: αποδίδουν στον Ιμάμογλου «εξαπάτηση» πολιτικών παραγόντων για να εξασφαλίσει την πρώτη του υποψηφιότητα και χαρακτηρίζουν τη δημόσια δράση του παραπλανητική. Κανένας από αυτούς δεν τεκμηριώνεται στον φάκελο.



Σύλληψη δημοσιογράφου, σκλήρυνση του κλίματος Η υπόθεση κλιμακώθηκε όταν ο δημοσιογράφος Φουρκάν Καραμπάι αποκάλυψε την ύπαρξη της επιστολής στη δικογραφία. Στις 23 Ιανουαρίου 2026 συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη με κατηγορίες για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών» και «στοχοποίηση προσώπων που εμπλέκονται σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις».



Ο Ιμάμογλου, κορυφαίο στέλεχος του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, κρατείται από τα τέλη Μαρτίου 2025 στις φυλακές Μαρμαρά, στο Σιλίβρι. Κατηγορείται -μεταξύ άλλων- για ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, διαφθορά, κατασκοπεία και χειραγώγηση διαγωνισμών. Το κατηγορητήριο κατονομάζει εκατοντάδες υπόπτους και ζητεί βαριές ποινές.



Πρώτη ακροαματική διαδικασία στις 9 Μαρτίου Ο ογκοδέστατος φάκελος που αφορά τον Ιμάμογλου, σχεδόν 3.900 σελίδων, έγινε δεκτός από το 40ό Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης τον Νοέμβριο του 2025. Η πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026.



Πριν από τη σύλληψή του, δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Ιμάμογλου να προηγείται του Ερντογάν ή να βρίσκεται σε οριακή ισοπαλία σε μελλοντικές προεδρικές αναμετρήσεις. Στελέχη της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η κράτησή του αποσκοπεί στην εξουδετέρωση ενός ισχυρού αντιπάλου.



Παράλληλα, οι Αρχές ακύρωσαν το πανεπιστημιακό του πτυχίο – προϋπόθεση για την προεδρική υποψηφιότητα βάσει τουρκικού νόμου. Η απόφαση τον αποκλείει πρακτικά από την κούρσα, εκτός αν ανατραπεί. Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του την περασμένη εβδομάδα.



Η αξιοποίηση ταυτοτικών υπαινιγμών δεν είναι καινούργια. Το 2019, μετά την πρώτη εκλογή του, ελληνικά μέσα τον είχαν αποκαλέσει «Πόντιο πολιτικό» – όρος που αποσπάστηκε από το πλαίσιο και χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον τουρκικό πολιτικό λόγο.



Στην προεκλογική περίοδο που οδήγησε στην επαναληπτική εκλογή -μετά την ακύρωση της αρχικής νίκης του σε απόφαση που θεωρήθηκε πολιτική -ο όρος επανήλθε από αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένου του Ερντογάν. Η τακτική δεν απέδωσε: ο Ιμάμογλου κέρδισε εκ νέου.



Στην Τουρκία, ο όρος «Πόντιος» φέρει αρνητικό φορτίο. Αν και η ανώνυμη επιστολή δεν τον χρησιμοποιεί, αναπαράγει το ίδιο μοτίβο. Ο Ιμάμογλου έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τέτοιους ισχυρισμούς ψευδείς και προϊόν «μαύρης προπαγάνδας».